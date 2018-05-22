Розпочалася зустріч Президента України та Президента Федеративної Республіки Німеччина

В Маріїнському палаці розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Федеративної Республіки Німеччина Франка-Вальтера Штайнмаєра, який перебуває в Україні з дводенним офіційним візитом.

Офіційна церемонія зустрічі в Маріїнському палаці розпочалася з виконання державних гімнів Федеративної Республіки Німеччина та України. Після чого Президенти України та Німеччини оглянули стрій воїнів почесної варти та представили офіційні делегації своїх країн.

На завершення церемонії воїни почесної варти урочистим маршем пройшли перед Главами держав.

Після цього розпочалася зустріч Президента України та Федерального Президента Німеччини у форматі «тет-а-тет», за підсумками якої відбудеться зустріч Президентів двох країн із представниками ЗМІ.