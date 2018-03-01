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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

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Візит в Україну Федерального президента Республіки Австрія
Візит в Україну Федерального президента Республіки Австрія

14 березня 2018 року - 11:54

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Розпочалася зустріч Президента України з Федеральним Президентом Республіки Австрія

14 березня 2018 року - 11:36

Розпочалася зустріч Президента України з Федеральним Президентом Республіки Австрія

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом, який перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення Глави Української держави.

По завершенні зустрічі відбудуться українсько-австрійські переговори під головуванням Глав держав.

За підсумками переговорів заплановано підписання двосторонніх українсько-австрійських документів.

Президент України та Федеральний Президент Республіки Австрія також проведуть зустріч із представниками ЗМІ.

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Візит в Україну Федерального президента Республіки Австрія

14 березня 2018 року - 11:54
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