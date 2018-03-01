Розпочалася зустріч Президента України з Федеральним Президентом Республіки Австрія

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Федеральним Президентом Республіки Австрія Александером Ван дер Белленом, який перебуває в Україні з офіційним візитом на запрошення Глави Української держави.

По завершенні зустрічі відбудуться українсько-австрійські переговори під головуванням Глав держав.

За підсумками переговорів заплановано підписання двосторонніх українсько-австрійських документів.

Президент України та Федеральний Президент Республіки Австрія також проведуть зустріч із представниками ЗМІ.