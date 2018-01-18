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Глава держави про прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу: Вдячний всім парламентарям за підтримку моєї президентської стратегії звільнення Донбасу
Глава держави про прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу: Вдячний всім парламентарям за підтримку моєї президентської стратегії звільнення Донбасу

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Зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади
Зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади

18 січня 2018 року - 13:06

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Розпочалася зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади

18 січня 2018 року - 12:57

Розпочалася зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади

У Львові розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка та Генерал-губернатора Канади Жулі Пайєтт, яка перебуває в Україні з візитом.

Після вітання на ганку Палацу Потоцьких та фотографування, відбулося представлення української та канадської делегацій та розпочалася зустріч делегацій двох країн під головуванням Петра Порошенка та Жулі Пайєтт.

По завершенні перемовин відбудеться спілкування Глави Української держави і Генерал-губернатора Канади з представниками ЗМІ.

Після цього Петро Порошенко та Жулі Пайєтт планують відвідати Міжнародний центр миротворчості та безпеки у селі Старичі Львівської області. 

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Зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади

18 січня 2018 року - 13:06
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт, яка перебуває в Україні з візитом, 18 січня 2018 року
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