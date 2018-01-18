Розпочалася зустріч Президента України з Генерал-губернатором Канади

У Львові розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка та Генерал-губернатора Канади Жулі Пайєтт, яка перебуває в Україні з візитом.

Після вітання на ганку Палацу Потоцьких та фотографування, відбулося представлення української та канадської делегацій та розпочалася зустріч делегацій двох країн під головуванням Петра Порошенка та Жулі Пайєтт.

По завершенні перемовин відбудеться спілкування Глави Української держави і Генерал-губернатора Канади з представниками ЗМІ.

Після цього Петро Порошенко та Жулі Пайєтт планують відвідати Міжнародний центр миротворчості та безпеки у селі Старичі Львівської області.