Саме в Україні сьогодні варто знімати кіно – Президент на зустрічі з французьким актором Жаном Рено

Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко зустрілись із французьким актором Жаном Рено, який бере участь в україно-французькому фільмі «Останній крок», що підтримується коштами державного бюджету України.

Президент зазначив, що на даний момент значно збільшилась кількість фільмів, які виробляються в Україні. Їх кількість подвоїлась за останні два роки. Він також зауважив, що у 2016 році було знято і вийшло на екрани 35 нових українських фільмів – це найбільша кількість за часів незалежності. Глава держави висловив сподівання, що українські кіновиробники зможуть створювати більше 120 кінострічок в рік.

«Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Всі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», - звернувся Глава держави до актора.

Петро Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів з його участю. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі «Останній крок» та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх. «Ваша участь (у цьому фільмі – ред.) буде гарною рекламою для України», - сказав Президент.

В свою чергу, Жан Рено розповів президентському подружжю, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце – озеро Синевір», - поділився враженнями актор.

«Я вперше працюю з українською командою», - зазначив Жан Рено та висловив думку, що нині кінопродюсери мають звернути більшу увагу на Україну для зйомок фільмів.

«Дуже важливо мати здатність розповідати історії країни. Це дуже важливо, оскільки це певним чином об’єднує, зцементовує людей, які можуть бачити свою історію», - зазначив актор, додавши «якщо ви інвестуєте один долар в кіно – ви повертаєте три долари».

Петро Порошенко наголосив, що минулого року ініціював зміни до українського законодавства, які передбачають низку преференцій для виробництва кіно в Україні. Він зауважив, що ним був підписаний Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає нові форми фінансової підтримки розвитку кіноіндустрії в Україні, зокрема надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму.