Санкції проти російських банків є ефективними і мають бути продовжені – Президент

Рада національної безпеки та оборони під головуванням Президента Петра Порошенка розглянула питання продовження санкцій щодо російських банків.

Глава держави проінформував, що протягом 2017 року чисті активи українських банків з державним російським капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених в них коштів фізичних та юридичних осіб – зменшився на 28% і 34% відповідно.

«За три останніх роки частка банків з державним російським капіталом в чистих активах банківської системи України зменшилася практично вдвічі: з 10,6% до 5,6%. Ці сухі цифри є аргументованою відповіддю на соковиту брехню, яка повсюдно ллється, про нібито якесь домінування установ з російським капіталом в банківській системі України під тим чи іншим прикриттям», - розповів Президент.

За словами Глави держави, очевидним є процес виходу з українського ринку банків з державним російським капіталом, який є поступовим, регульованим і не стимулюється жодним державним органом України. «По-перше, його треба здійснити так, щоб не завдати шкоди українській економіці і забезпечити стабільність функціонування банківської системи України. По-друге, подбати про те, щоби збереглися кошти українських підприємств та вклади фізичних осіб-українців, які прийшли в ці банки ще задовго до початку російської агресії», - зауважив Президент.

Петро Порошенко зазначив, що досягнутий результат є прямим ефектом минулорічного рішення РНБО про санкції щодо російських банків, які були запроваджені на пропозицію НБУ. «На його виконання Національний банк розробив механізм, яким було заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур. Ці обмеження стосувалися надання міжбанківських кредитів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках, виплати дивідендів, розподілу прибутку та капіталу», - розповів він.

Президент зауважив, що сьогодні за пропозицією НБУ було внесено в порядок денний питання про продовження санкцій проти російських банків. «Не бачу тут жодних проблем, бо наш підхід виявився правильним та ефективним. Не зачіпаються інтереси вкладників, не зачіпаються інтереси клієнтів, але політика держави є абсолютно правильною. Тим більше наші іноземні партнери застосували санкції проти банків з державним російським капіталом. Вони, ці банки, зараз згортають свій бізнес в Україні і паралельно ведуть пошук покупців. Тому їх вихід з місцевого ринку це лише питання часу», - зазначив Глава держави.