СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян – Президент привітав із 26-ю річницею Службу

«Кожен рік із 26-ти, протягом яких працює Служба безпеки України, є по-своєму важливим і по-своєму особливим. Але, нема навіть про що дискутувати, саме останні чотири – найважливіші, найскладніші, переламні. М'язи, які СБУ наростила за ці роки, вселяють страх у ворогів і впевненість в українське суспільство. СБУ нарешті стала дієвим механізмом для захисту безпеки держави та її громадян», - наголосив Президент Петро Порошенко на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України.

Глава держави зауважив, що нинішня річниця Служби безпеки збіглася в часі із процесом переформатування антитерористичної операції. «АТО для вас стала не просто школою життя, а самим життям. Хочу нагадати, що першими своє життя у 2014 році віддали саме працівники Служби. Назавжди у лавах Служби залишаться її офіцери та працівники, які своїми життями пожертвували заради України», - сказав Петро Порошенко.

Присутні вшанували хвилиною мовчання працівників СБУ, які віддали своє життя захищаючи Україну.

Президент також підкреслив, що внесок СБУ в проведення АТО важко недооцінити, як, втім, і важко недооцінити боротьбу Служби з російським агресором. «На вашому рахунку – сотні викритих інформаторів та сотні затриманих бойовиків, десятки локалізованих диверсій та попереджених терактів. Лише в минулому році десятки терористичних актів і диверсій були зупинені Службою безпеки», - зазначив він.

За його словами, підрозділами Центру спецоперацій «Альфа» в районі проведення АТО здійснено понад сім тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, у тому числі із недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп углиб країни. СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності, збору розвідінформації та сприяння бойовикам та російським окупантам.

«Викрито та притягнуто до відповідальності десятки сепаратистів. Тих, хто зазіхав на цілісність нашої країни, брав участь у так званому незаконному референдумі, розхитував ситуацію на Донбасі, у Харкові, Одесі, Дніпрі, у Києві та інших містах України. Лише 2017 року за статтею «Державна зрада» Кримінального кодексу України винесено вирок 13 зрадникам», - констатував Президент.

Він також зазначив, що у рамках протидії ворожій пропаганді заборонено в’їзд на територію України майже ста «специфічним» громадянам РФ. «Йдеться про духовних нащадків Геббельса, які беруть участь в інформаційній війні проти України, вдаючи із себе журналістів, блогерів, експертів. Судами винесено 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам спільнот і сторінок «ВКонтакте», «Одноклассниках» і навіть Фейсбуці за вчинення злочинів, передбачених статтею 109 Кримінального кодексу України. Це – «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», - зауважив Глава держави.

Петро Порошенко також підкреслив, що робота Служби із протидії економічним злочинам спрямовувалась, передусім, на перекриття фінансових потоків живлення тероризму. «2017 року набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму. І можу сказати, що судові позови, які відкриті в міжнародних судах проти Російської федерації за порушення Конвенції із протидії фінансування тероризму, значною мірою також базуються на матеріалах Служби безпеки України», - зазначив він.

Водночас, Глава держави підкреслив: «Зміни, пов’язані з переформатуванням АТО, жодним чином не означають зменшення ролі СБУ в регіоні. Закон про реінтеграцію Донбасу встановлює спеціальний порядок здійснення заходів із забезпечення безпеки, відсічі та стримування російської агресії. Це допоможе сконцентрувати зусилля на пріоритетній складовій роботи Служби – на контррозвідці, посиливши її не лише в районі зіткнення, але й посиливши контррозвідувальні заходи по всій території України».

«Таке посилення є важливим особливо зараз, коли ми бачимо, чим менше пострілів у зоні бойових дій, тим більша активність ворога у тилу. Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни як найближче до серця України. А серце – це наша древня столиця, красень Київ», - сказав Петро Порошенко.

Він нагадав, що протягом останніх місяців СБУ провела дві масштабні операції, які «варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів». «Спочатку було блискуче викрито та легально задокументовано зв'язок так званого табору протесту під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в Росії, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. І, що важливо, отримано переконливі докази і перекрито фінансовий канал між Дніпром та Москва-рікою, яким вони переправляли ці «тридцять срібняків», - сказав Президент.

«Ще більш важливо, і за це, пане Голово, Вам і всьому особовому складу особлива подяка – ви майстерно викрили оте вороже кубло, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами, як вони це називали «керований хаос», готували державний переворот, заколот в Україні в інтересах Російської федерації», - наголосив Глава держави.

«Такі результати роботи СБУ стали можливими лише внаслідок системних змін, які поетапно посилювали функціональні спроможності Служби із захисту інтересів громадян та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз», - підсумував Президент.

Глава держави також вручив державні нагороди співробітникам Служби за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди Дня Служби безпеки України