Швидка реакція у пошуку та затримання підозрюваного є знаком ефективності роботи Нацполіції – Президент про розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської

Президент Петро Порошенко провів зустріч з керівництвом Національної поліції та прийняв доповідь про проведення розслідування резонансного вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. «Я думаю, що таке швидке розкриття свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована Національна поліція», - сказав Президент та додав, що розкриття цієї справи «робить честь і співробітникам Нацполіції, і слідчим, які були долучені до цієї справи».

«Я хотів би подякувати за блискучу роботу, за швидку реакцію», - зазначив Президент, додавши, що слідчі поліції працювали в цілодобовому режимі для розкриття цієї справи. Він наголосив, що розкриття цього злочину збільшує довіру до влади і довіру до Національної поліції.

Петро Порошенко підкреслив, що йдеться про дуже професійну, виважену, чітку роботу слідчих: «Наша зустріч і є, в тому числі свідченням дуже серйозних доказів, які були зібрані представниками Національної поліції спільно з представниками прокуратури, і абсолютної відсутності будь-яких компонентів політичного піару на цій резонансній справі».

Президент ще раз наголосив, що вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської викликало широкий резонанс і в українському суспільстві, і на міжнародному рівні. «І швидка реакція та ефективні дії у пошуку та затриманні підозрюваного є знаком якості роботи Національної поліції», - підкреслив він.

В той же час, Глава держави наголосив, що така сама ефективність має бути продемонстрована і у розслідуванні інших справ. «Ви пам’ятаєте дуже болючу справу Павла Шеремета і ми також не повинні знімати її з контроля і робити все можливе, щоб вбивці не уникнули відповідальності», - сказав Петро Порошенко, додавши, що це стосується і багатьох інших справ.

Перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін поінформував Президента про дії поліції, починаючи з моменту виявлення факту злочину. Він детально представив інформацію про оперативну роботу слідчих, яка, зокрема включала опрацювання інформації з усіх відеокамер спостереження, що могла допомогти у розкритті цього тяжкого злочину. В’ячеслав Аброськін також повідомив, що була проведена значна судово-експертна та криміналістична робота, яка допомогла затримати і пред’явити обвинувачення підозрюваному. Він також підкреслив, що Нацполіція зібрала «сильні та обґрунтовані докази» щодо участі в скоєнні цього злочину.

У зустрічі також взяли участь Заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад та Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.