Сила молитва завжди допомагала Україні – Президент привітав проведення 2 червня Національного дня молитви за Україну

«Я вітаю проведення Національного дня молитви за Україну, який відбудеться найближчої суботи. І ми пишаємося, що в Україні найскладніше питання співжиття релігій і культур завжди вирішувалося мирно, без насильства, у правовому полі», - наголосив Президент Петро Порошенко на VII Національному молитовному сніданку.

Глава держави переконаний, що «без Божої допомоги ми б не змогли зробити й кроку». Він нагадав про силу молитви під час Революції Гідності, коли багато українців молили про перемогу. «Тоді теж казали, що це не можливо. Що влада сильна як ніколи – народ ніколи не переможе. І Господь почув нашу молитву», - зауважив Петро Порошенко.

Сила молитви була, коли українські війська виходили з оточення під Ізвариним і Довжанським. «Уявити собі не можете, як всю ніч я не міг заснути і молився про те, щоб Господь дав нам спасіння. І незважаючи на те, що ворог думав, що ми в оточенні, ми вийшли і зберегли наші сили», - розповів Президент, згадуючи вихід військових з-під Дебальцевого.

«Сила молитви була й тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну. І теж казали, що це неможливо, тому, що за 26 років до того ніхто не міг проводити тих законів. І ми досягнули цього», - зауважив Глава держави, нагадавши, що багато хто сумнівався у отриманні Україною безвіза з ЄС.

«З Божою допомогою ми побудували українську армію. Як кажуть – одну з найбільш ефективних у Європі. І сьогодні вона є гарантом і оплотом нашої незалежності. Ми ні на кого не збираємося нападати, але українська армія здатна захистити на сьогоднішній день українську землю, український суверенітет, українську територіальну цілісність», - зазначив Президент. Глава держави нагадав, що вперше в українській армії з’явилися капелани, щоб нести слово Боже, чого не було до цього ніколи: «Впевнений, що це правильне рішення і воно допомагає нам боротися за рідну землю і перемагати».

«У цьому залі зібралися люди, які не просто вірять в Бога – це дуже важливо. Я хочу подякувати за те, що ви вірите в Україну. І ця віра, разом з вірою в Бога допомагає і буде допомагати нам перемагати», - підкреслив Президент. Він наголосив, що за останні 4 роки спільними зусиллями було багато зроблено на шляху українців до європейської родини.

Глава держави нагадав, що минулого року було відзначено 500-річчя реформаторства. «Приємно відзначити ініціативу протестантських церков і Українського біблійного товариства, яка була підтримана Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій про проведення Року слова Божого в Україні. П’ять років тому це уявити собі не можна було», - зазначив Президент.