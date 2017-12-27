Сільській медицині в Україні бути - Президент підписав Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Глава держави взяв участь в урочистому відкритті відділення невідкладної медичної допомоги з кабінетом телеметричного консультування і діагностування в селищі Окни.

«Це мій проект - проект, який дав надію сільській медицині. Сільській медицині в Україні – бути», - сказав Президент. Він зауважив, що не можна посадити професора в кожне село, але при цьому він наголосив, що можна «запровадити унікальні технології ХХІ століття – провести Інтернет, видати планшет, зробити програму, забезпечити доступ до найкращого фахівця, забезпечити унікальне діагностичне обладнання».

«Зняти кардіограму може медсестра, а прочитає її вже лікар – професор чи доцент, який миттєво поставить діагноз», - сказав Президент характеризуючи суть телемедицини, яка запроваджуватиметься на селі. Петро Порошенко підкреслив, що цей підхід є надважливим відносно забезпечення точної і швидкої діагностики в «перші платинові хвилини».

Глава держави згадав з якою недовірою сприймали півроку тому його ініціативу. «Казали мрійник, нічого не буде. А вже і гроші є, які було конфісковано у Януковича, який їх вкрав у народу України. Це чесно. І ці гроші мають працювати на людей», - наголосив Петро Порошенко та висловив задоволення, що цей проект починається з Одеської області. Президент також вручив сертифікати на медичне обладнання та медичну техніку для нового відділення лікарні.

Зокрема, Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» передбачає встановлення засад регулювання та основних напрямів розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості.

Закон розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування у сільській місцевості.

Зокрема, для наближення якісного медичного обслуговування населення передбачено: укомплектування закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням і стартовим набором ліків для надання первинної медичної допомоги; розвиток матеріально-технічної бази для медичного обслуговування; впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування, зокрема з використанням телемедицини для здійснення фахового консультування лікарем за місцем проживання людини.

Також передбачено низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та залучення кваліфікованих медичних працівників, зокрема шляхом забезпечення їх житлом, службовим транспортом, можливостями для підвищення кваліфікації, створенням сприятливих умов праці.