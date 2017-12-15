Слово до Українського народу з нагоди 80-річчя від дня народження В'ячеслава Чорновола

Шановні співвітчизники!

Сьогодні виповнюється 80 років від дня народження видатного політичного і державного діяча, правозахисника, Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола.

Один із натхненників таких доленосних подій в історії нашої держави, як проголошення Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України, він присвятив усе життя здобуттю кращої долі для рідної землі та свого народу.

Постать В'ячеслава Максимовича назавжди стала символом боротьби за права вільної людини у незалежній державі, а його ім’я - золотим рядком в історії нашої країни.

В'ячеслав Чорновіл, справжній державник, непересічна особистість, відданий патріот України, став легендою нації.

Увічнений у бронзі у самому серці української столиці, він красномовніше за живих звертається до нинішнього та прийдешніх поколінь, надихає своєю енергією, вчить нас берегти і любити свою Вітчизну:

«Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні - маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши».

Це вислів В’ячеслава Чорновола, і, мабуть, важко знайти більш вагомі слова, ніж цей пророчий сенс, що мобілізує нас у війні з російською агресією.

Незламний борець за демократію, волю й незалежність України, В.Чорновіл надихає нас на перемогу у гібридній війні, розв’язаній проти України нащадками тоталітарного комуністичного режиму - того, що безуспішно намагався упокорити дух і волю безстрашного українського дисидента.

Усвідомлюючи, яку ціну українці сплатили за можливість скинути тоталітарне ярмо і вільно жити у своїй суверенній країні, маємо бути єдині як у протистоянні зовнішнім загрозам, так і у справі розбудови власної європейської держави. Саме на це були спрямовані державницькі зусилля В'ячеслава Чорновола.

Світла пам'ять про таких істинних героїв закликає усіх нас бути гідними громадянами України та рішучими захисниками її суверенітету й незалежності.

Слава Україні! Слава її героям!

Петро ПОРОШЕНКО