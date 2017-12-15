Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави - Президент привітав українців з перемогою НАК «Нафтогаз України» над РАО «Газпром» у Стокгольмському арбітражі

Глава держави провів зустріч з керівництвом НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, під час якої привітав з визначною перемогою. «Сьогодні був зроблений величезний внесок в енергетичну безпеку нашої держави», - сказав Президент Петро Порошенко.

Глава держави відзначив надзвичайну важливість цього рішення для національної безпеки України. «Я вважаю, що це історична перемога. Бо загроза, якщо був би програш у цьому суді, перед Україною була пряма загроза дефолту», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що «зараз, коли ми показали, що ми вміємо захищати національну безпеку і відстоювати державні інтереси, у нас буде більш тверда позиція в переговорах з нашими іноземними партнерами щодо майбутнього газотранспортної системи і НАК «Нафтогаз України».

«Відбулася важлива позитивна подія. Ми отримали остаточне рішення Стокгольмського Трибуналу щодо контракту купівлі-продажу газу 2009 року. Нафтогаз отримав позитивне рішення за усіма пунктами», - повідомив Президенту України Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «Україна за усіма пунктами отримала перемогу», - додав він.

«Відповідно до цього рішення була повністю відмінена позиція «бери або плати» на суму більше 45 млрд доларів, яка є наслідком контракту - так званого контракту пані Юлії Тимошенко», - зазначив Андрій Коболєв. За його словами, так само було зменшено ціну на газ, який Нафтогаз купував у 2014-15 роках, приблизно на 30%. Економія складає приблизно 1,8 млрд доларів. Він також повідомив, що ціна за тим контрактом складала 485 доларів за 1 тис. м. куб. природного газу, зараз ціна буде складати трохи більше 350 доларів. «Відповідно, економія буде дуже значною як для Нафтогазу, так і для всієї Української держави»,- підкреслив Андрій Коболєв.

«Ціна була завищеною, контракт був неринковий, він був підписаний на кабальних умовах. І Трибунал фактично зараз це вдруге підтвердив», - підкреслив Голова правління НАК Нафтогаз. Він також повідомив, що цін буде знижена на майбутнє і буде прирівняна до європейської ціни.

«Я б хотів привітати вас і юридичну команду НАК «Нафтогаз України», привітати Уряд, весь народ України з тим, що Україна навчилися захищати свої інтереси, використовуючи європейські суди», - сказав Петро Порошенко.

Глава Української держави підкреслив, що «усі знали про кабальні умови контракту з часу його укладення». «Усі вважали, що захищати інтереси України треба бігаючи по телевізійним шоу, замість того, як це відбулося у 2014 році. За моєю вказівкою Уряд Яценюка, Гройсмана продемонтсрував блискуче виконання - дуже мало говорили, але дуже багато робили, що призвело до перемоги за усіма пунктами НАК Нафтогаз над РАО «Газпром», - сказав Петро Порошенко.

Сторони також обговорили перспективи рішення арбітражу по транзиту, після чого можна буде говорити про остаточні цифри боргу.

«Завжди напередодні Нового року були переговори з РАО «Газпром». Ця компанія відмовлялася укладати будь-які угоди, тримаючи не лише Україну, а й всю Європу на гачку. На щастя, коли енергетична стратегія була змінена, ми з абсолютною впевненістю входимо в Новий 2018 рік», - сказав Петро Порошенко. Голова правління НАК «Нафтогаз України» повідомив, що на сьогоднішній день в газосховища закачано близько 15 млрд кубічних метрів природного газу.

«Запровадження ринкових тарифів, запровадження системи субсидій, запровадження справедливих цін – це є той внесок в енергетичну безпеку держави, коли Україна зіскочила з газового гачка і отримала справжню енергетичну незалежність», - підкреслив Президент.