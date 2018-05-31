Сьогодні кожен може побачити, як кардинально змінюється дорожня мережа України – Президент на відкритті новозбудованого мосту на автодорозі Одеса – Рені

Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованого мостового переходу на автодорозі М-15 «Одеса – Рені» біля села Паланка (Республіка Молдова). Глава держави перерізав символічну стрічку та пройшов по новому мосту.

«Ми, незважаючи на складнощі, знайшли модель, це ефективно вирішили. І сьогодні цей міст ширше, вище, набагато надійніше. І цей міст буде стояти вже не 58 років, а впевнений, що його надійність буде вимірюватися сотнею років», - сказав Петро Порошенко під час урочистої церемонії.

Глава держав привітав всіх із завершенням будівельних робіт та підкреслив, що це надзвичайно важлива подія і у будівництві дороги Одеса-Рені, і у розвитку дорожнього будівництва, яке почалось в Україні 3,5 роки назад. «Програма, яка сьогодні охопила всю Україну. Впевнений в тому, що сьогодні кожен може побачити, яким чином кардинально змінюється дорожня мережа України. Ми будемо рішуче продовжувати ці дії», - підкреслив він.

Президент подякував всім, хто будував цей міст: «Тільки об’єднання наших спільних зусиль дозволить нам і надалі вирішувати найскладніші проекти у визначені терміни, з дотриманням кошторису та з необхідною якістю».

За його словами, будівництво на певний час призупинялось, оскільки проект потребував прив’язки до характеристики ґрунтів, щоб убезпечити міст від руйнування. «На сьогоднішній день міст пройшов всі необхідні випробування», - підкреслив Глава держави.

«Ми зробимо все можливе, щоб повернути якісні показники митного експерименту, щоб забезпечити необхідне фінансування, завершення будівництва дороги Одеса – Рені», - зазначив він.

Президент також нагадав, що під час візиту Прем’єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не лише за маршрутом Одеса-Рені, а й через Румунію і в Болгарію, щоб таким чином зв’язати три країни Причорномор’я. За його словами, керівництву дорожньої служби Одещини поставлено задачу: «Ми маємо декілька можливих місць для побудови мосту через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації і узгодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Впевнений в тому, що цей рух правильний. Рух в Європу». Глава держави наголосив, що автомобільне сполучення з Румунією та Болгарією буде сприяти розвитку півдня Одеської області.

Протяжність мостового переходу на автодорозі М-15 «Одеса – Рені» біля села Паланка Республіки Молдова складає 152,36 метрів. Будівництво відбувалось з грудня 2016 року по травень 2018 року.

Вартість будівництва 112,4 млн грн., у тому числі за кошти державного бюджету, кредитні кошти, залучені «Укравтодором» під державні гарантії, та кошти від митних понадпланових надходжень.

Міст має стратегічне значення для Одеської області – з’єднує через заплаву річки Дністер південну частину області (Бессарабію), дев’ять районів, великі міста – Білгород–Дністровський, Ізмаїл, Татарбунари, Рені, Болград, Вилково, Кілія, з обласним центром та столицею.

Старий міст був побудований у 1960 році загальною довжиною 145,3 м, шириною 8,98 м.