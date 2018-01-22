Сьогодні ми значно сильніші та об’єднані, загартовані століттям боротьби, спираємося на вагому міжнародну підтримку – Президент на відкритті виставки «Українське коло» до Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у відкритті виставки «Українське коло», присвяченої Дню Соборності України та 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки, яка відкрилася в Музеї історії міста Києва.

«Сучасна Україна – спадкоємиця багатовікових державно-національних традицій, відроджених під час та внаслідок Української революції 1917 – 1921 років. Ідея державної самостійності, поставлена на порядок денний та загартована під час Революції, стала потужною матеріальною силою. Вона визначила увесь подальший перебіг історії України», - сказав Петро Порошенко під час відкриття виставки.

Президент наголосив, що сьогодні ми відзначаємо не лише День Соборності України, а й 100-у річницю ухвалення Четвертого Універсалу, яким було проголошено незалежність Української Народної Республіки.

Петро Порошенко зауважив, що тоді імперія, на жаль, тимчасово перемогла. «Вона десятиліттями випалювала залізом, топила в крові і виморювала голодом пам’ять про УНР і Центральну Раду, про Гетьманат та Директорію. Тому не дивно, що так мало зберіглося артефактів», - сказав Президент та подякував усім українцям, які протягом довгих темних років зберігали спогади, матеріалізовані в документах, речах, фото-, кіно- та інших матеріалах, а також подякував громадянам інших держав.

«Радий бачити тут науковців, колекціонерів, музеєзнавців, архівістів, працівників бібліотек. Майже три десятка провідних музеїв, книгозбірень, архівів та шанувальників старовини з України та з усього світу – Польщі, США, Канади та Швейцарії, надали експонати для цієї виставки. Дякую за подвижницьку працю кожному, хто опікується збереженням цих надзвичайно важливих для нас реліквій. Міжнародна співпраця у цій сфері є надзвичайно важливою», - звернувся Глава держави до присутніх.

Президент підкреслив, що експозиція, яка відкривається сьогодні у Музеї історії Києва, насправді є унікальною. Велика печатка Української Народної Республіки, печатка Центральної Ради, прапори, меморіальні речі лідерів Української революції минулого століття, секретний наказ Симона Петлюри, надрукований на хустинці і зашитий під підкладку одягу.

Він зазначив, що ця виставка – вагома складова вшанування сторіччя Української національної революції та попросив присутніх тут представників Уряду, київської міської влади докласти зусиль для широкого інформування про виставку.

«Хочеться, щоб її відвідало якомога більше людей. Особливо з кола студентської та учнівської молоді. Щоб вони могли пам’ятати та шанувати власну історію, яка була захована для багатьох поколінь, історія власної держави та національних героїв», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що нам життєво необхідно проаналізувати і врахувати повчальний історичний досвід та уроки Української революції минулого століття.

«Для того, щоб відстояти суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, українцям тієї доби забракло єдності. Втрата ж Україною самостійності та більшовицька окупація призвели до багатомільйонних втрат від Голодомору та Великого терору проти нашої держави. Не слід забувати, що тоді Росія застосовувала проти української держави такі ж методи «гібридної війни», що й нині: невизнання присутності своїх військ на території УНР, створення маріонеткових проросійських «республік», фінансову та збройну підтримку «повстанських» рухів», - сказав Президент.

«Але сьогодні ми значно сильніші та досвідченіші, об’єднані. Ми загартовані століттям боротьби, спираємося на вагому міжнародну підтримку, якої тоді не було, на боєздатні Збройні Сили, на віру людей в себе і свою національну європейську державу», - підкреслив Глава держави.

Він також наголосив, що вшановуючи історичні події, маємо пам’ятати, що кожен з нас своїми вчинками пише історію на довгі роки. І нам не все одно, що скажуть про нас через сто років наступні покоління українців. «Отож, дай, Боже, сил нам усім збудувати успішну країну успішних людей», - підсумував Петро Порошенко.

Президент також ознайомився з експонатами виставки «Українське коло» та ознайомився з сувенірним набором «До 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років», випущеним Національним банком України.

«Дорогоцінні експонати, представлені тут, ніби повертають нас в ті далекі часи. Ці скарби викликають щирий, непідробний інтерес та природнє хвилювання. Ми буквально відчуваємо дихання епохи», - поділився враженнями від виставки Петро Порошенко.

На честь 100-ї річниці Української революції 1917-1921 років Глава держави погасив марку присвячену цій важливій даті в історії нашої країни. Президент поставив печатку на марку та розписався.

«Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917–1921 рр.)» – міжнародний виставковий проект, присвячений драматичному і доленосному періоду української історії, який став провісником створення сучасної української держави. Виставка об’єднує чотири тематичних блоки: Відродження Нації – 1917 – 1918 роки; Розбудова Держави – 1917–1921 роки; Змагання за Україну; Міжнародне визнання України 1917–1921 роки.

Експозиція побудована на оригінальних експонатах, наданих 29 провідними музеями, бібліотеками, архівами та шанувальниками старовини України, Польщі, США та Швейцарії. Переважна частина артефактів вводиться у науковий обіг уперше – вони не були відомі не тільки широкому загалу, а й часто вузькому колу фахівців.