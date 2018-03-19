Сумщина долучилася до національного проекту Марини Порошенко з розвитку інклюзивної освіти

27 березня дружина Президента України здійснила робочий візит на Сумщину. У ході поїздки Марина Порошенко та голова Сумської ОДА Микола Клочко підписали Меморандум про долучення області до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки.

За словами Першої леді, наразі у Сумській області працює лише 54 інклюзивні школи, де навчається 127 учнів з особливими освітніми потребами. При цьому інклюзивною освітою охоплені всього 7% «особливих» дітей Сумщини. У той час як 520 дітей знаходяться на індивідуальному навчанні.

Для забезпечення доступних і якісних умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, Марина Порошенко передала Миколі Клочку типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, розроблені Фондом Порошенка та рекомендовані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ під час створення нового освітнього простору. Дружина Президента висловила сподівання, що в найближчому майбутньому ці проекти будуть реалізовані на території Сумської області.

Окрім того, Марина Порошенко провела нараду з головами районних рад, ОТГ та міськими головами щодо створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів у регіоні. За словами дружини Президента, розвиток системи рівних можливостей в освітньому процесі – це ще один із етапів реалізації реформи інклюзивної освіти. «Сьогодні саме від місцевого самоврядування залежить, наскільки ефективно і своєчасно буде створена дієва мережа ІРЦ. Для цього Благодійний Фонд Порошенка розробив і передає типові проекти інклюзивно-ресурсних центрів, які допоможуть за короткий проміжок часу відкрити такі заклади», - підкреслила Перша леді.

У ході обговорення було підписано Меморандуми між керівництвом області та органами місцевого самоврядування, якими передбачено створення у Сумській області 22-х Інклюзивно-ресурсних центрів на рівні територіальних громад. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 545, мережа ІРЦ має запрацювати вже з 1 вересня 2018 року.

Перебуваючи на Сумщині, Марина Порошенко зустрілася з вихованцями дошкільного закладу та учнями інклюзивних класів Сумського НВК №16 ім. Олексія Братушки. Із січня 2018 року в дошкільному підрозділі відкрито інклюзивну групу. А в школі 9 із 16 класів – інклюзивні, в яких навчається 23 учні з особливими освітніми потребами.

Також Перша леді відвідала державний професійно-технічний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», де здійснюється підготовка учнів із порушеннями розвитку за професією «Швачка».

У Міжнародний день театру Марина Порошенко запросила школярів на перегляд вистави «Чужий» за оповіданням «Гидке каченя»» Г. К. Андерсена. Спектакль відбувся у рамках шостого всеукраїнського театрального фестивалю «Чехов-фест-2018», який цьогоріч проходить з 21 по 31 березня.

На сцені Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна акторами і творцями виступили діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна, а також вихованці Сумського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей області.

Разом із юними сумчанами Марина Порошенко оглянула виставку фотографа Наталії Кармазіної «Де живе душа твоя», яка через об’єктив показує красу, мужність та внутрішню силу сімей, у яких виховуються «особливі» діти.