Тарас Більчук був надзвичайно світлою людиною – Президент вручив орден Героїв Небесної Сотні доньці активіста

Президент зауважив, що організація сьогоднішньої мистецької події є ініціативою та заслугою побратимів і рідних активного учасника Революції Гідності, а також студентської Революції на граніті художника Тараса Більчука. «Тарас, на жаль, пішов від нас минулого року. Світлину цього зрілого чоловіка з розбитою і скривавленою головою в оточенні силовиків бачив кожен, хто цікавився подіями 2014 року - як в Україні, так і за її межами. Навмисне кажу не «фото», а «світлина» - щоби таким чином нагадати, якою надзвичайно світлою людиною був Тарас», - зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що картини Тараса Більчука про Україну розійшлися світом - його роботи побачили в США, Канаді, Японії, Франції, Парагваї, Швеції, Польщі, Англії.
У свою чергу, донька Наталія Більчук подякувала за відзнаку батькові. «Коли мій тато творив, то він це робив від душі. Деякі з робіт були як реліквія української історії, інші - створенні тим вогнем і любов’ю, яку він відчував до України», - розповіла вона. За її словами, Тарас Більчук був справжнім патріотом України і ніколи не залишався осторонь, коли його країна потребувала допомоги. «Нехай Бог береже Україну і наших всіх Героїв», - зазначила Наталія Більчук.