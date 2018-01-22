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Тарас Більчук був надзвичайно світлою людиною – Президент вручив орден Героїв Небесної Сотні доньці активіста

18 лютого 2018 року - 13:38

Тарас Більчук був надзвичайно світлою людиною – Президент вручив орден Героїв Небесної Сотні доньці активіста

Президент Петро Порошенко відзначив орденом Героїв Небесної Сотні громадського активіста, учасника Революції Гідності Тараса Більчука посмертно. Глава держави передав нагороду доньці активіста Наталії під час відкриття виставки, присвяченої учасникам Революції Гідності – творчим особистостям «Переведи мене через Майдан».

Президент зауважив, що організація сьогоднішньої мистецької події є ініціативою та заслугою побратимів і рідних активного учасника Революції Гідності, а також студентської Революції на граніті художника Тараса Більчука. «Тарас, на жаль, пішов від нас минулого року. Світлину цього зрілого чоловіка з розбитою і скривавленою головою в оточенні силовиків бачив кожен, хто цікавився подіями 2014 року - як в Україні, так і за її межами. Навмисне кажу не «фото», а «світлина» - щоби таким чином нагадати, якою надзвичайно світлою людиною був Тарас», - зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що картини Тараса Більчука про Україну розійшлися світом - його роботи побачили в США, Канаді, Японії, Франції, Парагваї, Швеції, Польщі, Англії.

У свою чергу, донька Наталія Більчук подякувала за відзнаку батькові. «Коли мій тато творив, то він це робив від душі. Деякі з робіт були як реліквія української історії, інші - створенні тим вогнем і любов’ю, яку він відчував до України», - розповіла вона. За її словами, Тарас Більчук був справжнім патріотом України і ніколи не залишався осторонь, коли його країна потребувала допомоги. «Нехай Бог береже Україну і наших всіх Героїв», - зазначила Наталія Більчук.

 
 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №34/2018

Про нагородження Т.Більчука орденом Героїв Небесної Сотні
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