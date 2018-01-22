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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами
Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами

29 січня 2018 року - 11:42

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У боротьбі з агресором спираємося на потужну підтримку міжнародних партнерів – Президент

29 січня 2018 року - 11:11

У боротьбі з агресором спираємося на потужну підтримку міжнародних партнерів – Президент

У боротьбі проти агресії Росії, боротьбі за відстоювання суверенітету та своєї територіальної цілісності Україна спирається не лише на власні сили, а й на міцну підтримку світової коаліції, заявляє Президент Петро Порошенко.

«Спираємося на потужну підтримку наших міжнародних партнерів, які відтепер не лише впроваджують на підтримку України політику санкцій, що стримує агресора, але нарешті й почали надавати нам допомогу оборонною зброєю», - констатував Глава держави під час виступу у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, якому було присвоєно почесного найменування імені Героїв Крут у 100-річчя бою під Крутами.

Він нагадав, що оголошення нових санкцій Сполучених Штатів проти Російської Федерації сталося в день його переговорів з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі. «Негайно росіяни почали скаржитися, що «американський санкційний принтер сказився і штампує відповідні рішення, стрімко задираючи криву каральної статистики вгору». Але, як на мене, сказилися точно не у Вашингтоні, а в іншій столиці, на протилежній півкулі. А те, що ціна російської агресії проти України лише зростатиме – це вже точно аксіома. І результат роботи наших дипломатів – також», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що разом із посиленням роботи дипломатів Україна, роблячи висновок з подій своєї історії, посилює і власні сили в середині держави, продовжує нарощувати боєздатність армії. «Ми робимо висновок і страхуємося від повторення помилок. Створили і день за днем зміцнюємо наші Збройні Сили, нашу героїчну армію, яка надійно тримає оборону країни. І це є наше головне досягнення за останні роки», - наголосив він. 

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Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами

29 січня 2018 року - 11:42
У 100-у річницю історичного бою під Крутами Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут, 29 січня 2018 року
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