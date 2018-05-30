У центрі реформи Деінституалізації мати бути пріоритет дитини на виховання в сім’ї - Микола Кулеба

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба 30 травня взяв участь у Форумі «Забезпечення права дитини на сім’ю в умовах сучасної України: досвід та перспективи», який проходив у м. Суми. Форум організований за ініціативи Сумської обласної державної адміністрації та громадської організації «Калинове гроно».

Даний Форум об’єднав державних службовців, науковців, громадських діячів та інших експертів навколо вирішення питання щодо ефективного забезпечення дітей права на виховання в сім’ї в рамках проведення реформи закладів інституційного догляду та виховання дітей.

Звертаючись до учасників Форуму, Уповноважений зазначив: «Тільки сім’я може створити для дитини гідні та безпечні умови проживання. Жоден заклад, які б гані стіни він не мав, ніколи не стане для дитини домівкою. Тож, давайте подякуємо і підтримаємо кожну родину, яка взяла до себе на виховання дитину-сироту.»

Під час Форуму, Уповноважений провів зустріч із дітьми – вихованцями дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та випускників шкіл-інтернатів, які були активними учасниками Форуму. Спілкування із дітьми відбулось в рамках напрямку «Голос дітей», де діти мали можливість висловити Миколі Кулебі свої думки та пропозиції щодо шляхів покращення практик сімейного виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім того, Уповноважений відвідав дитячі будинки сімейного типу на базі родини Мудриченко Тетяни Степанівни та Мудриченка Олександра Васильовича, які прийняли до себе 11 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і родини Колонтаєвської Людмили Анатоліївни та Колонтаєвського Андрія Анатолійовича, які виховують 9 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обидві родини цього року переїхали разом із дітьми до просторих нових будинків, які були придбані місцевою владою за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво/капітальний ремонт/придбання малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.