Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Міжнародний день рідної мови Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області

21 лютого 2018 року - 19:16

Президент провів зустріч із заступником Державного секретаря США

21 лютого 2018 року - 19:00

Участь американського представника в Наглядовій раді «Укроборонпрому» сприятиме прозорості роботи концерну – Президент

21 лютого 2018 року - 18:42

Президент представив нового Гендиректора ДК «Укроборонпром» Павла Букіна

21 лютого 2018 року - 18:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 11:59

Перейти до всіх галерей

У Міжнародний день рідної мови Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області

21 лютого 2018 року - 19:16

У Міжнародний день рідної мови Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області

У Міжнародний день рідної мови дружина Президента України Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області. Перша леді відвідала Волинський обласний ліцей імені Героїв Небесної Сотні, у якому презентувала національний проект «Книга Миру». Волинь стала двадцятим регіоном, школярі якого долучилися до створення фотолітопису мирного життя України очима дітей.

Разом із ліцеїстами Марина Порошенко взяла участь в урочистостях, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови. Дружина Президента наголосила, що «на українській землі проживає сотні народів, які говорять десятками мов. Визнання і шана мов інших етносів є ключем до збереження миру у світі».

Перша леді підкреслила, що «в сучасному світі кожен повинен володіти кількома мовами». «Але серед них обов’язково має бути державна, наша рідна українська мова. Адже ми усвідомили, що мовний кордон – це найважливіший кордон в інформаційній війні. Тому сьогодні нашим спільним завданням має стати розуміння статусу української мови як державної, а також – розвиток і зміцнення престижу нашої рідної мови», - зазначила вона.

Також дружина Президента та голова Волинської ОДА Володимир Гунчик підписали  Меморандум про долучення області до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

За словами Марини Порошенко, наразі на Волині функціонує 153 інклюзивних навчальних заклади, у яких навчається 334 дитини з особливими освітніми потребами. Втім, інклюзивною освітою охоплені лише близько 2% «особливих» дітей.

Окрім того, у рамках візиту дружина Президента провела нараду з головами районних рад, ОТГ та міськими головами щодо створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів Волинської області, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №545 мають запрацювати з 1 вересня 2018 року.

Благодійний Фонд Порошенка разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробив типові проекти створення Інклюзивно-ресурсного центру в територіальній громаді для того, щоб сформувати дієву мережу таких центрів. Цей проект був переданий керівництву облдержадміністрації. 

Також Марина Порошенко вручила голові Волинської ОДА типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, які стали невід’ємною частиною нового освітнього простору і в близькому майбутньому стануть доступними школярам Волинської області.

ф

Робочий візит Марини Порошенко до Волинської області

21 лютого 2018 року - 19:20
Версія для друку