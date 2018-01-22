У Міжнародний день рідної мови Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області

У Міжнародний день рідної мови дружина Президента України Марина Порошенко здійснила робочий візит до Волинської області. Перша леді відвідала Волинський обласний ліцей імені Героїв Небесної Сотні, у якому презентувала національний проект «Книга Миру». Волинь стала двадцятим регіоном, школярі якого долучилися до створення фотолітопису мирного життя України очима дітей.

Разом із ліцеїстами Марина Порошенко взяла участь в урочистостях, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови. Дружина Президента наголосила, що «на українській землі проживає сотні народів, які говорять десятками мов. Визнання і шана мов інших етносів є ключем до збереження миру у світі».

Перша леді підкреслила, що «в сучасному світі кожен повинен володіти кількома мовами». «Але серед них обов’язково має бути державна, наша рідна українська мова. Адже ми усвідомили, що мовний кордон – це найважливіший кордон в інформаційній війні. Тому сьогодні нашим спільним завданням має стати розуміння статусу української мови як державної, а також – розвиток і зміцнення престижу нашої рідної мови», - зазначила вона.

Також дружина Президента та голова Волинської ОДА Володимир Гунчик підписали Меморандум про долучення області до національного проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

За словами Марини Порошенко, наразі на Волині функціонує 153 інклюзивних навчальних заклади, у яких навчається 334 дитини з особливими освітніми потребами. Втім, інклюзивною освітою охоплені лише близько 2% «особливих» дітей.

Окрім того, у рамках візиту дружина Президента провела нараду з головами районних рад, ОТГ та міськими головами щодо створення мережі Інклюзивно-ресурсних центрів Волинської області, які відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №545 мають запрацювати з 1 вересня 2018 року.

Благодійний Фонд Порошенка разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробив типові проекти створення Інклюзивно-ресурсного центру в територіальній громаді для того, щоб сформувати дієву мережу таких центрів. Цей проект був переданий керівництву облдержадміністрації.

Також Марина Порошенко вручила голові Волинської ОДА типові проекти Медіатеки та Ресурсної кімнати, які стали невід’ємною частиною нового освітнього простору і в близькому майбутньому стануть доступними школярам Волинської області.