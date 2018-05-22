Учасникам та гостям 47-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»

Шановні друзі!

47 років поспіль українська столиця приймає знаний кінофорум Східної Європи - Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Радо вітаю молодих митців, майстрів та шанувальників мистецтва кіно на київській землі.

Наша країна має самобутню кінематографічну традицію, яка знаходить оригінальне продовження у молодому українському кіно. Воно гідно представлене у програмі «Молодості». Упевнений, що для багатьох дебютантів цей фестиваль буде вдалим кар’єрним стартом, перевіркою своїх сил у представницькому конкурентному змаганні.

Важливо, що фестиваль продовжує відбуватися в Україні, що стала воєнним рубежем Європи, захищає нашу цивілізацію від російської гібридної агресії.

Дякую «Молодості» за чітку громадянську позицію, патріотизм та відданість європейським цінностям.

Зичу «Молодості» плідного професійного спілкування, неординарних художніх рішень і нових досягнень у світі кіномови.

Віват, 47-ма «Молодість»!

Петро ПОРОШЕНКО