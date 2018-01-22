Участь американського представника в Наглядовій раді «Укроборонпрому» сприятиме прозорості роботи концерну – Президент

Президент Петро Порошенко подякував представнику США Ентоні Тетеру, який увійшов до складу Наглядової ради «Укроборонпрому». «Це символ ефективної співпраці між українськими і американськими партнерами», - зазначив Глава держави, додавши, що це буде сприяти прозорості, відкритості та ефективності відомства.

Президент нагадав також про рішення провести аудит концерну. «Прозорий, ефективний аудит діяльності для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій з цього приводу. Прозорий аудит, який має проінформувати керівництво держави, громадськість щодо прозорості роботи концерну «Укроборонпром», - наголосив Петро Порошенко.

«Якщо би хто-небудь 5 років тому уявив собі в складі спостережної ради американця – в святая-святих таємниці, до якої нікого не допускали – страшний сон першого відділу КГБ. Сьогодні ми якраз робимо дуже рішучі зміни», - зауважив він.

Ентоні Тетер, в свою чергу, подякував за високу довіру та можливість працювати разом із українськими партнерами та висловив впевненість в успішному розвитку багатьох проектів військово-оборонного комплексу України.

Глава держави також зауважив, що Наглядова рада «Укроборонпрому» має розробити стратегію із підвищення ефективності управління, швидкості ухвалення рішень і в координації з керівництвом ЗСУ і Міноборони виконання поставлених завдань, щоб українські воїни працювали із сучасним озброєнням. Президент додав, що прийняття вже в лютому державного оборонного замовлення дає додаткові можливості підприємствам «Укроборонпрому». Він також відзначив важливість виходу на зовнішні ринки.

Петро Порошенко також підкреслив важливість наближення науки до виробництва та скорочення часу від розробки до прийняття на озброєння і передачі у війська найсучасніших зразків озброєння.

«Я вважаю, що перший етап, перше завдання виконано. Хочу наголосити, що це робилося фактично в умовах 70-80% замкнення на постачання комплектуючих з Російської федерації», - сказав Президент та наголосив, що підприємства концерну вийшли на систему імпортозаміщення. Він також особливо відзначив, що на більшості підприємств «Укроборонпрому» вже два роки працює система електронних закупівель ProZorro.

«Ключове завдання було забезпечити фронт сучасним військовим озброєнням. Легендарні «Стугни», про які у 2014 році тільки мріяти могли, на сьогоднішній день є одним із найкращих (зразків – ред.) протитанкового озброєння в світі. Це стосується і систем залпового вогню», - зауважив Президент. Крім того, проведені випробування нових систем радіоелектронної боротьби, які показали високу якість і високі перспективи.

Президент нагадав, що у 2014 році більшість підприємств концерну не працювали, для значної кількості підприємств існувала неминуча загроза банкрутства, а задача працювати у три зміни на підприємствах викликала величезні труднощі. Водночас, «Укроборонпром» зміг з коліс перейти на дво-, а іноді тризмінний режим роботи.

«Як повітря не вистачало військової техніки, не було організовано механізми ремонту та модернізації, ситуація з новими зразками знаходилась на надзвичайно низькому рівні. Але можу наголосити, що за ці 3,5 роки була проведена важлива і величезна робота», - підкреслив він.

«Можу констатувати, що підприємства «Укроборонпрому» виконали майже на 100% завдання по виконанню державного оборонного замовлення. Перейшли від системи ремонту і часткової модернізації на випуск новітніх зразків озброєння і військової техніки», - сказав Петро Порошенко.

Президент також додав, що модернізація озброєння і техніки відбувається з урахуванням бойового досвіду українського війська. За його словами, не просто відновлено роботу підприємств концерну, а й у більшості забезпечено їх прибуткову роботу. До бюджету надходить значна кількість податків, створилися тисячі нових робочих місць.