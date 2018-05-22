Україна не перестане бути транзитером природного газу – переговори Президентів України та Німеччини

Занепокоєність України про те, що після будівництва «Північного потоку-2» буде припинено транзит газу до Європи через її територію – безпідставні. Про це заявив Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком.

«Занепокоєність з боку України, що вона перестане в майбутньому бути транзитером – думаю, що це безпідставні переживання», - сказав Федеральний президент Німеччини.

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що навіть під час перемовин щодо «Північного потоку-2» Німеччина завжди тримає у полі зору Україну. «Ми говоримо також про майбутнє і безпеку України. І ви бачили, сподіваюся Україна стежить за цим, що в Німеччині є зусилля забезпечити транзит природного газу через Україну. Для цього відбуваються переговори – не лише між Німеччиною і Україною, але також і з ЄС. І я сподіваюся також, що ці переговори будуть приносити і результати в найближчому майбутньому», - сказав він.

Глава Української держави, у свою чергу заявив, що, безумовно, Україну цікавить ситуація з «Північним потоком-2». «Сьогодні Україна докладає максимум зусиль для того, щоб переконати, в тому числі і окремих європейських партнерів, в тому, що це абсолютно політичний, а не економічний проект, спрямований на те, щоб розколоти єдність ЄС, спрямований для того, щоб нанести шкоду Україні і значно понизити рівень безпеки всього регіону, а не просто конкурентну здатність європейської економіки», - наголосив Петро Порошенко.

На підтвердження цієї позиції Президент звернув увагу на відмову Російської Федерації виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати Україні 4,6 мільярда доларів і забезпечення поставок Україні за фіксованими цінами по затвердженій судом формулі від 4 до 5 мільярдів кубічних метрів газу.

«Хочу наголосити, що у нас всі договори зі всіма європейськими партнерами базуються на цьому арбітражному застереженні – на Стокгольмському арбітражі. І як хтось може передбачати, що Росія буде виконувати свої зобов’язання в умовах, коли вона не виконує рішення Стокгольмського арбітражу по відношенню до України», - зазначив він.

Натомість, Україна довела свою надійність як транзитера, наголосив Глава держави. «В умовах, коли Росія цього року припинила постачання транзитного газу до Європи, я звернувся до українського народу з ініціативою «прикрути» - запропонував різко скоротити споживання газу в Україні і вже наступного дня Україна скоротила споживання на 25% для того, щоб надійно забезпечити транзит газу до ЄС, продемонструвавши свою надійність», - резюмував Президент.