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1 березня 2018 року - 18:56

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Україна повністю солідарна з народом Великої Британії – Президент

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Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

16 березня 2018 року - 16:04

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Україна повністю солідарна з народом Великої Британії – Президент

16 березня 2018 року - 17:33

Президент Петро Порошенко наголошує, що «хімічна атака» у Великій Британії є посяганням на суверенітет цієї держави. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – шокуючий приклад застосування російської нервово-паралітичної зброї на території іншої держави. Це не що інше як посягання на суверенітет Великої Британії. Сьогодні влада Великої Британії чітко наголосила, що це зроблено за безпосередньою вказівкою керівництва Російської Федерації», - заявив Петро Порошенко.

«Від імені України, як Президент України, хочу чітко заявити про нашу повну і беззастережну солідарність з народом Сполученого Королівства. Як Президент, - цілком і повністю поділяю позицію, висловлену у вчорашній спільній заяві керівників США, Великої Британії, Франції та Німеччини», - наголосив він.

Глава держави також додав: «Ну і наше послання Росії таке ж, як той месидж, що його у четвер озвучив британський міністр оборони Гейвін Вільямсон: «Замовчіть та забратися геть».

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Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

16 березня 2018 року - 16:04
Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко відвідав нещодавно звільнене село Катеринівка Луганської області, 16 березня 2018 року
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