Україна позивається проти Росії в Постійний арбітражний суд в Гаазі за Конвенцією ООН з морського права

«Інтереси України мають належним чином бути захищені в міжнародному суді Організації Об’єднаних Націй», - підкреслив Глава держави та підписав Розпорядження щодо представництва України в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року. Відповідно до цього документу захищати інтереси нашої країни буде заступник Міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Завтра 20 лютого виконується рівно чотири роки від початку агресії Російської Федерації проти суверенної і незалежної Української держави, яка почалася з незаконної анексії Криму, коли вторгнення російських військ розпочало чотирьохрічну історію героїчної оборони України, боротьбу за захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - сказав Президент перед підписанням розпорядження.

Глава держави зазначив, що «боротьба ведеться не лише на фронті і не лише Збройними Силами України». «Ця боротьба продовжується в політичній, дипломатичній та юридичній площині», - сказав Петро Порошенко.

Він нагадав, що «Україна зробила безпрецедентну роботу по захисту своїх юридичних позицій».

«Це стосується судових позовів в міжнародний суд в Гаазі з приводу порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це стосується і порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та низки інших міжнародних документів», - зазначив Глава держави.

При цьому Президент підкреслив роль команди найкращих фахівців для підготовки та забезпечення цих судових позовів, яка активно і наполегливо продовжує свою роботу: «Сьогодні - черговий етап. Ми підготували розпорядження про представництво України в розгляді Арбітражним Трибуналом Конвенції ООН з морського права по абсолютно чіткій позиції захисту інтересів України у зв’язку з порушення Російською Федерацією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

При цьому він повідомив, що економічним інтересам України завдано серйозної шкоди, зокрема ведеться незаконний видобуток корисних копалин, спричиняються суттєві негативні екологічні, інфраструктурні, транспортні наслідки будівництвом Керченського мосту без дозволу держави Україна.

Президент окремо підкреслив, що «не йдеться про розгляд питання українського суверенітету над Кримом»: «Це питання тверде, беззастережне і ніхто його під сумнів не ставить. Мова йде про те, що ми маємо захищати на кожному напрямку економічні інтереси Української держави, а й приватних інвесторів, чия власність в Криму була конфіскована».

У свою чергу, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зауважила, що Меморандум, який вже сьогодні буде переданий до Гааги, викладає правові рамки претензії щодо порушення прав України відносно Морської конвенції. Вона також додала, що арбітраж встановив конкретні часові терміни - коли і що має бути подано. «Фактично ми закладаємо нову парадигму відносин з РФ, яка буде базуватися на виключно правових засадах», - зазначила Олена Зеркаль.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зауважив, що Меморандум є реальним результатом трирічної роботи потужної міжнародної команди, яка включає відомих міжнародних експертів, юристів, науковців. Документ містить майже 500 додатків. Він додав, що цей Меморандум став першим, а у червні будуть меморандуми за конвенцією про заборону расової дискримінації і про заборону фінансування тероризму.

«Те що ми робимо - це всеохоплююча юридична спроба дістати Росію по всьому юридичному фронту. І головне, що Росія отримає не тільки покарання за порушення прав, Росія ще і за це заплатить», - наголосив Павло Клімкін. Міністр запевнив, що робота послідовно продовжиться і українська сторона має сильну команду, яка її буде представляти в рамках арбітражу і міжнародного суду.

Президент уточнив, що мова йде не лише про морське право, ліквідацію расової дискримінації, відповідальність за фінансування тероризму, а також він поставив завдання підготувати документи, які стосуються і військових злочинів. Відповідні матеріали вже зараз збираються для підготовки позову до міжнародного суду.