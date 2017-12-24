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Звернення Президента України з нагоди святкування Різдва Христового за григоріанським календарем
Звернення Президента України з нагоди святкування Різдва Христового за григоріанським календарем

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Україна приєдналася до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії

27 грудня 2017 року - 10:00

Україна приєдналася до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)».

Реалізація Закону дозволить нашій державі використовувати світовий досвід у галузі відновлюваних джерел енергії, розширить можливість залучення кращих знань і передових технологій у цій сфері, а також ефективних фінансових механізмів реалізації відповідних проектів.

Участь України в IRENA сприятиме доступу нашої країни до пільгових кредитів та отриманню рекомендацій щодо удосконалення законодавства у галузі відновлюваної енергетики.

Приєднання до Статуту - це черговий крок до чистої, безпечної енергії, яка сприятиме зменшенню залежності економіки України від імпорту традиційних енергоносіїв та підвищенню ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів.

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