Україна приєдналася до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)».

Реалізація Закону дозволить нашій державі використовувати світовий досвід у галузі відновлюваних джерел енергії, розширить можливість залучення кращих знань і передових технологій у цій сфері, а також ефективних фінансових механізмів реалізації відповідних проектів.

Участь України в IRENA сприятиме доступу нашої країни до пільгових кредитів та отриманню рекомендацій щодо удосконалення законодавства у галузі відновлюваної енергетики.

Приєднання до Статуту - це черговий крок до чистої, безпечної енергії, яка сприятиме зменшенню залежності економіки України від імпорту традиційних енергоносіїв та підвищенню ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів.