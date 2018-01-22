Україна стає все більш привабливою для інвесторів – Президент

За останній рік значно збільшилася кількість іноземних інвесторів, які зацікавилася Україною, заявляє Президент Петро Порошенко. «Я пишаюсь тим, що цього року вперше я отримав багато запитів від іноземних інвесторів з пропозиціями про зустрічі. Велика кількість великих гравців інвестиційного ринку. Цього ніколи досі не відбувалось», - сказав Глава держави під час виступу на «Українському сніданку», який відбувається в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Коли ми отримували результати різних досліджень щодо країни, яка є серед пріоритетів у інвесторів на ринках, що розвиваються, вони назвали Україну», - підкреслив Петро Порошенко.

На переконання Президента, підвищенню довіри іноземних інвесторів до нашої держави сприяло проведення низки важливих реформ та активізація їх впровадження.

«Це важливе досягнення «осені реформ», але недостатнє. І ми не збираємось зупинятись, заморожувати ці реформи, навіть перед наступним виборчим періодом. В жодному разі», - наголосив він.

Однією з найголовніших реформ Глава Української держави назвав проведення приватизації. «20 років всі лише говорили про прозору приватизацію, але нічого не відбувалось. Ми презентуємо проведення приватизації, яка буде проведена за британським законодавством. Це система, що викликає довіру інвесторів. Однозначно за підтримки іноземних радників, за абсолютно прозорої процедури», - зазначив він.

Петро Порошенко зазначив, що Україна має багато про що поінформувати своїх партнерів – як про події в державі, так і про зміни за останні півроку. «Я розглядаю останній період як найбільш успішну «осінь реформ». Ніхто не очікував, що ми будемо такі успішні та ефективні», - констатував Президент.

Серед успішно проведених і важливих реформ він назвав – пенсійну, реформу галузі охорони здоров’я, впроваджену у співпраці з нашими міжнародними партнерами та Світовим Банком, освітню реформу, закінчення реформи правосуддя.

«Нині ми сформували абсолютно новий Верховний суд із високим рівнем довіри. Він сформований за повністю прозорою процедурою, щоб захищати права українців. І не лише українців, але й інвесторів (іноземних – ред.). Це дуже важливо. Було важко, але ми досягли цього успіху», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко також відзначив проведення реформи в галузі охорони здоров’я та реформування медицини на селі, зокрема запровадження телемедицини. Він підкреслив, що ця реформа була часом болючою, але необхідною – неможливо було залишати галузь у стані медицини радянських часів. «Реформування сільської телемедицини ми започаткували спільно зі Світовим Банком, партнерами з Канади, США. 14 млн українців проживають у сільській місцевості. І ми вперше надаємо можливість для отримання кваліфікованої медичної допомоги. Я хочу наголосити, що це було зроблено завдяки поверненню 1,5 млрд доларів, які були вкрадені в українського народу командою Януковича», - також зазначив Глава держави.