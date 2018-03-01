Україна та Австрія підписали Угоду про співробітництво у галузях освіти, науки та культури

У присутності Президента України Петра Порошенка та Федерального Президента Республіки Австрія Александера Ван дер Беллена було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки та культури.

Міжурядова Угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки і культури. Зокрема, йдеться про співробітництво у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, обміни студентами і викладачами.

Також Cторони підтримуватимуть організацію культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуть контакти між музейними установами і бібліотеками.

Для реалізації положень Угоди передбачено створення змішаної Комісії, до складу якої входитимуть представники відповідних органів держав Сторін. Засідання Комісії мають проводитися, як правило, раз на 4 роки. Завданнями Комісії є оцінка стану реалізації домовленостей та конкретних проектів, підготовка пропозицій щодо подальшої співпраці, включаючи організаційні та фінансові питання.

Окрім цього, Угода містить положення про підтримку діяльності майбутнього «Українського інституту» в Республіці Австрія.

Угода набуває чинності після завершення Сторонами відповідних внутрішньодержавних процедур – ратифікації Верховною Радою України та схвалення Національною радою Австрії.