Україна та Австрія підтримуватимуть ефективну динаміку двосторонніх відносин – зустріч Глав держав

Україна та Австрія мають на меті продовжувати та розвивати двостороннє співробітництво. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ по завершенні перемовин з Федеральним Президентом Австрійської Республіки Александером Ван дер Белленом.

«У нас сьогодні є спільна налаштованість підтримати динаміку наших двосторонніх відносин. Пане Президенте, я хотів би ще раз подякувати Вам за Вашу особисту позицію по розширенню співпраці між Австрією та Україною. Я дуже вдячний Вам за це», - звернувся Глава держави до Федерального Президента Австрійської Республіки.

Петро Порошенко також подякував Александеру Ван дер Беллену за запрошення відвідати Австрію і зазначив: «Ми дуже цінуємо цей особливий момент для того, щоби засвідчити особливу увагу Відня до зміцнення партнерства Австрії і України».

«Я наголошую, що ми провели дуже плідні і корисні переговори з паном Президентом, де ми обговорили і питання святкування 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами, і розширення економічної співпраці», - додав він.

Президент констатував: Україна та Австрія задоволені рівнем двосторонніх відносин.

«Можу сказати, що ми задоволені динамікою наших відносин. Динамікою, як я вже сказав, в економічному, політичному (напрямку співпраці – ред.). Є повне розуміння і повна координація між Україною і Австрією в міжнародних організаціях», - підкреслив Петро Порошенко.

«Я дуже вдячний Австрії за підтримку України в Європейському Союзі. Окремо хотів наголосити на важливості, ми це обговорювали під час зустрічей, і політики санкцій по відношенню до Російської Федерації аж до повної імплементації Мінських угод», - також наголосив він.

Крім того, Глава Української держави зазначив, що підтримує створення спільної комісії із спільного вивчення історії. Це питання також сьогодні обговорювалось під час зустрічі з його австрійським колегою. Він висловив думку, що «історія, яка є сьогодні між Австрією і Україною нас об’єднує».

Петро Порошенко також повідомив, що Федеральний Президент Австрії прийняв його запрошення відвідати Київ з візитом у березні. «Ми з нетерпінням чекаємо Вашого приїзду», - додав він.

Федеральний Президент Республіки Австрія, у свою чергу, подякував Главі Української держави за запрошення відвідати нашу державу та повідомив, що має намір здійснити візит у березні цього року.

Александер Ван дер Беллен нагадав, що Австрія була однією із перших країн, які визнали незалежність Української держави. «З цього часу наші відносини безперервно розвивались у різних напрямках, зокрема у культурному, науковому та політичному. В Австрії навчається велика кількість українських студентів, є також австрійські громадяни, як мають українське коріння», - констатував він.

Він відзначив успіхи нашої держави, зокрема у питанні лібералізації візового режиму Європейським Союзом для українців. «Це показує, що європейська спільнота дуже позитивно налаштована по відношенню до України і кожен позитивний крок відслідковується з великою увагою», - сказав Федеральний Президент Австрії.

«Я хотів би висловити велику повагу зусиллям України, які так активно спрямовані у європейському напрямку і (у напрямку – ред.) майбутнього членства у європейській спільноті», - додав Александер Ван дер Беллен.