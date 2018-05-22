Україна та Болгарія активно розвиватимуть економічну співпрацю – зустріч Президента України та прем’єр-міністра Болгарії

Президент України Петро Порошенко обговорив з Прем'єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим питання активізації економічного співробітництва двох держав.

«Особливу увагу під час наших переговорів ми приділили і економічній співпраці», - наголосив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія.

За його словами, у першому кварталі 2018 року товарообіг між двома країнами зріс на 37 %. «Це є прямий доказ ефективного застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом», - зазначив Президент України.

«В другій половині цього року ми домовилися, що буде проведено засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому. Сьогодні були дані відповідні доручення», - також повідомив Глава держави. Він нагадав, що з українського боку співголовою комісії є Міністр освіти Лілія Гриневич.

Президент також повідомив, що запросив Прем’єр-міністра Болгарії під час його наступного візиту до України разом з’їздити до Болграду. «Сподіваюся, що ми значну частину відстані від Одеси до Болграду зможемо проїхати уже по новій, відремонтованій, модернізованій дорозі Одеса – Рені, яка також є інвестицією у зближення між Болгарією та Україною», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також продемонстрував карту, яку Прем’єр-міністр Болгарії привіз із собою. «Тут стоять два підписи. Ми домовились, що ми активізуємо питання побудови дороги по транспортному коридору від Одеської області, через територію Румунії, до Болгарії», - розповів Президент. «Сподіваюсь, що на нашому боці будуть і ресурси Євросоюзу. Ми залучимо і наших румунських партнерів. І будемо робити все можливе для того, щоб найближчим часом зробити так, щоб за кермом машини за декілька годин можна було б доїхати з Одеси до Варни. Думаю, що це надзвичайно вдалі приклади нашої ефективної співпраці», - наголосив Петро Порошенко.

За його словами, в квітні цього року також було підписано важливий документ щодо співпраці між Україною і Болгарією в галузі освіти. «Ми дуже вітаємо підтримку позиції України, знайдені абсолютно чіткі плани щодо розвитку українців болгарського походження. Ми домовилися вирішувати питання підготовки вчителів, як в Україні, так і в Болгарії. Ми домовилися про те, що ми розвиваємо національні школи», - повідомив Глава держави.

Прем’єр-міністр Болгарії, в свою чергу, подякував Президенту України за гостинний прийом та плідні і результативні переговори.

Він наголосив на близькості двох народів Болгарії і України. «Нам справді було дуже приємно, коли Президент Порошенко говорив про святих братів Кирила та Мефодія, які рушили слов’янську писемність», - сказав Бойко Борисов.

Бойко Борисов зазначив, що Україна сприяє вивченню болгарської мови і підтримці болгарської меншини в Одеській області. «Це люди, які вибудовують міст дружби між нашими країнами і тому ми повинні піклуватися про них», - сказав Прем’єр-міністр Болгарії.

Бойко Борисов також підтвердив зацікавленість Болгарії в розбудові 4 європейського коридору, який пролягає через Болгарію і Румунію до України та в будівництві мосту, який дозволить з’єднати Одеський регіон з болгарською Варною та Бургасом. Відповідні консультації з румунської стороною вже активно ведуться, зауважив він.

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії також домовилися про спільні проекти в освітній сфері, зокрема щодо підготовки українських вчителів болгарської мови.

Прем’єр-міністр Болгарії також повідомив, що завтра у Києві буде відкрита пам’ятна дошка Димитару Пешеву – болгарському політику, який в часи Другої Світової війни врятував кілька тисяч болгарських євреїв від знищення в нацистських таборах.