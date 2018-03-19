Україна та Хорватія співпрацюватимуть у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків». Угода була підписана 21 листопада 2016 року у Києві.

Документ встановлює принципи та рамки співпраці між Україною та Хорватією у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків, а також визначає форми допомоги, які можуть надаватися Сторонами для цих цілей. Зокрема, Сторони можуть направляти команди з надання допомоги та експертів, обладнання, засоби допомоги, обмінюватися відповідною інформацією та досвідом.