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Україна та Хорватія співпрацюватимуть у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків

22 березня 2018 року - 11:26

Україна та Хорватія співпрацюватимуть у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків». Угода була підписана 21 листопада 2016 року у Києві.

Документ встановлює принципи та рамки співпраці між Україною та Хорватією у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків, а також визначає форми допомоги, які можуть надаватися Сторонами для цих цілей. Зокрема, Сторони можуть направляти команди з надання допомоги та експертів, обладнання, засоби допомоги, обмінюватися відповідною інформацією та досвідом.

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