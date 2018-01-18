Україна та Канада активно співпрацюють у впроваджені українських реформ – Президент

Президент Петро Порошенко відзначив багато досягнень у двосторонній українсько-канадській співпраці за минулий рік. «Можу сказати, що минулого року у наших відносинах з Канадою було багато досягнень», - сказав Президент під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі.

Петро Порошенко нагадав про вступ в дію Угоди про вільну торгівлю, яка значно прискорює і створює кращі умови для розвитку торгівлі та інвестицій. «Ми вже маємо конкретний результат, бо наш двосторонній товарообіг зріс на 60%. Це яскраве свідчення пожвавлення ситуації в українській економіці. І це є свідченням того, що Угода про вільну торгівлю, яку ми готували, – це саме те, чого чекає бізнес України і бізнес Канади», - підкреслив він.

Президент також подякував канадській стороні за підтримку українських реформ в різних сферах: «Ми бачимо, що наші канадські партнери готові ділитись досвідом, готові надавати радників, готові дуже ефективно взаємодіяти в усіх сферах».

Глава держави звернув особливу увагу на підтримку канадською стороною проекту по сільській медицині. За його словами, делегація Уряду провінції Онтаріо відвідує Україну, щоб ділитись досвідом. Запроваджується телемедицина. «Канада демонструє дуже рішучу підтримку того, щоб якнайшвидше запрацювала ця моя ініціатива», - зауважив він.

У свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт зауважила, що в Каналі проживають 1,3 млн людей, які мають українське походження. «Канадці українського походження не лише залишили величезних знак в розвитку історії Канади, але і до цього часу роблять величезний внесок у всі сфери життя в Канаді», - підкреслила Генерал-губернатор Канади.

Жулі Пайєтт також висловила готовність канадської сторони допомагати у впровадженні реформ, зокрема боротьбі з корупцією та забезпеченні прав людини. Генерал-губернатор Канади також нагадала, що недавно було підписано канадсько-українську Угоду про зону вільної торгівлі, покликану забезпечити зростання добробуту і створювати більше можливостей для розвитку бізнесу.