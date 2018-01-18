Україна та Канада продовжують зміцнювати безпекове партнерство – Президент

«Наголошую, що ми продовжуємо зміцнювати наше безпекове партнерство»,- заявив Президент, Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил України Петро Порошенко під час спільного відвідання з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт Яворівського полігону, що на Львівщині.

Президент в черговий раз подякував Оттаві «за потужний сигнал підтримки, який ми отримали завдяки рішенню Канади включити Україну до контрольного переліку країн, до яких дозволено поставки озброєння». «Цей крок, разом з рішенням наших американських друзів відкриває шлях до надання Україні летальної оборонної зброї",- додав Петро Порошенко.

За його словами, «це ті рішення, які нададуть поштовх і для решти наших партнерів». Все це важливо, зважаючи на той факт, що ситуація на Донбасі залишається напруженою і лише за останні 24 години Україна втратила трьох військових. «Не припиняються збройні провокації, диверсії, обстріли зі зброї, яка давно мала б бути відведеною. Все це відбувається попри досягнуті домовленості про режим припинення вогню. Ризики і загрози нашій територіальній цілісності, суверенітету залишаються все ще, на жаль, дуже високими, як і загроза безпеці, стабільності для всіх країн Європи та світу», - констатував Президент.

Він підкреслив, що наша держава разом з партнерами не лише шукає нові міжнародні механізми врегулювання існуючих викликів, але і готується абсолютно адекватно реагувати на них. «Адже найкращий спосіб зупинити агресора – це готовність до гідної оборони та відсіч будь-якого нападу. Саме тому ЗСУ постійно нарощує готовність до виконання завдань, підвищуючи свій бойовий вишкіл», - зазначив Петро Порошенко.

Президент також додав, що не менш ефективним інструментом стримування агресії Росії є санкції, запроваджені Канадою, США, ЄС, Австралією, Японією, всією світовою коаліцією на підтримку України. «Це той невидимий щит, який зменшує апетити агресора і ми вдячні Канаді за абсолютно послідовну позицію щодо санкцій та посилення міжнародного тиску на російського агресора», - сказав він.