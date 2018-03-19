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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар
Офіційний візит Президента України до Держави Катар

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Україна та Катар домовилися про військово-технічне співробітництво

20 березня 2018 року - 11:52

Україна та Катар домовилися про військово-технічне співробітництво

В присутності Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне співробітництво.

Підписання документа сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості.

Документ сприятиме зміцненню дружніх відносин між Україною та Катаром, спрямованих на удосконалення обороноздатності двох держав.

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар

19 березня 2018 року - 17:50
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