Україна та Катар домовилися про військово-технічне співробітництво

В присутності Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне співробітництво.

Підписання документа сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості.

Документ сприятиме зміцненню дружніх відносин між Україною та Катаром, спрямованих на удосконалення обороноздатності двох держав.