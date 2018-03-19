Україна та Катар підписали низку угод про економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій

За результатами переговорів Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані підписано низку документів.

Між Урядом України та Урядом Держави Катар було підписано Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Підписання документу сприятиме активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Державою Катар: уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Також було підписано Угоду між Урядом України та Урядом Держави Катар про створення Спільної комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва.

Підписання документу дозволить започаткувати ефективний та дієвий механізм узгодження дій обох сторін у контексті розвитку та поглиблення взаємодії у торговельній та економічній сферах, а також моніторингу практичної реалізації відповідних домовленостей.

Крім того, підписана Угода між Урядом України та Урядом Держави Катар про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Укладення Угоди сприятиме активізації інвестиційного співробітництва між Україною та Державою Катар, стимулюванню ділової ініціативи та розвитку економічного співробітництва. Підписання документа дозволить запровадити режим найбільшого сприяння для інвесторів, створить сприятливі умови для розвитку ділового партнерства між двома державами.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та «Університетом Катару».

Документ сприятиме налагодженню практичної співпраці між провідними навчальними закладами України та Катару, активізації студентських контактів, обміну досвідом між викладачами та науковцями тощо.