Україна та Кувейт домовилися про співробітництво у військовій та інших сферах

За результатами переговорів Президента Петра Порошенка та Еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха підписано низку двосторонніх документів.

Між Урядом України та Урядом Держави Кувейт було підписано Угоду про співробітництво у військовій та інших сферах.

Укладення Угоди створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері, зокрема за напрямами співпраці в галузі оборонної промисловості та логістики, військової освіти та підготовки персоналу. Сторони також домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання. Крім того, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Документ закріплює намір сторін сприяти розвитку дружніх зв’язків між громадськими молодіжними організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, а також науково-дослідницькими установами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту України та Кувейту, шляхом участі представників обох держав у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах, науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо. Сторони також засвідчили свої наміри щодо обміну фахівцями, науковими публікаціями та відповідною інформацією в цій сфері.

Крім того, було підписано Меморандум про взаєморозуміння та наукове співробітництво між Національною академією наук України та Кувейтським інститутом наукових досліджень. Документ закріплює домовленість сторін розвивати довгострокове взаємовигідне науково-технічне співробітництво в таких галузях як екологія, біотехнології, харчові технології, дослідження води, нафтохімія, альтернативні види палива, нанотехнології тощо, шляхом спільного використання існуючого обладнання та приміщень, інформації, досвіду та розробок, обміну науково-технічним персоналом, спільної реалізації проектів, з метою скорочення витрат, які є необхідними для розроблення та реалізації технологій.