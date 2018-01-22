Україна та США домовились про спільну координацію дій  у безпекових питаннях – Президент

Президент України Петро Порошенко обговорив із Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном питання координації дій двох країн у безпекових питаннях. Про це Петро Порошенко повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі, яка відбулась в рамках участі Глави держави у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Ми також домовились про спільну координацію дій у безпекових питаннях», - повідомив Петро Порошенко.

«Я подякував Держсекретареві США за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці у оборонній сфері і домовились про певні етапи цього співробітництва», - також зазначив Глава держави.

Президент також подякував Держсекретареві США за санкції, які запроваджуються американськими партнерами проти російських резидентів. «Впевнений в тому, що ця політика є ефективною. Для нас дуже важливо мати цей механізм впливу для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Донбасу і звільнення Криму», - відзначив Президент.

Глава держави також окремо відзначив важливість узгодження позицій у питанні запровадження миротворчої місії на Донбасі. «Дуже важливо, щоб ми запланували та узгодили можливий проект резолюції про миротворців на Донбасі з ключовими характеристиками, які має містити ця резолюція. Ми отримали повну підтримку США, наших інших партнерів по Раді безпеки ООН», - зазначив він. Петро Порошенко зауважив, що ці питання також обговорювались під час його переговорів із голландськими, польськими колегами на форумі в Давосі.

«На моє глибоке переконання, в якості першого кроку, дуже важливо якщо це буде стандартна миротворча місія Ради безпеки ООН і я не втрачаю оптимізму щодо того, що це може відбутись у 2018 році», - сказав Президент.

«Я, як Президент України, і за моїм дорученням українські дипломати будуть докладати до цього максимум зусиль», - додав він.

Президент також нагадав, що сьогодні відбувається зустріч Спеціального посланника Президента США по Україні Курта Волкера із представником Росії. «Безумовно, наполягаємо на тому, щоб була продовжена дискусія щодо звільнення решти заручників і щодо звільнення політв’язнів, які перебувають у в’язницях в Росії», - підкреслив Президент. Він також поінформував Держсекретаря США про процеси, які відбувались при звільнені українських заручників та подякував за допомогу, яка була надана українській стороні в цьому процесі. «Ми домовились, що цей процес зараз буде продовжено», - додав він.

Президент також привітав ще одного звільненого заручника Романа Савкова, який перебував у в’язниці у дуже важкому стані, і дякуючи ефективним діям його повернули додому. «Я мав розмову з ним і його батьком. Ще раз вітаю, що українці повертаються додому, де на них чекають рідні і весь український народ», - сказав він.

Петро Порошенко також повідомив, що подякував США за допомогу, яка була надана українським пілотам в Кабулі. «Це ще раз продемонструвало нашу ефективну співпрацю: співробітники були переведені і розміщені в надійно захищеному місці; допомогли ідентифікувати загиблих пілотів і допомогли організувати їх повернення в Україну», - зазначив Президент.

«Це дуже важливо, бо наша співпраця, наша довіра має демонструватись, в тому числі і під час таких терористичних атак. Безумовно, координація наших дій у протидії тероризму стане краща. Ми домовились про співпрацю у цьому напрямку», - сказав він та висловив співчуття у зв’язку і тим, що під час цієї атаки загинуло троє американців.