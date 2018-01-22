Україна та США домовились відновити роботу Комісії стратегічного партнерства – зустріч Президента України з Держсекретарем США

Президент Петро Порошенко в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Глава держави зауважив, що його зустріч з Держсекретарем США тривала годину і співрозмовники мали можливість ретельно обговорити всі питання двостороннього і міжнародного співробітництва. «Годинна розмова – це не звичний формат для зустрічей у форматі Давосу, але ми навмисно так запланували, щоб було більше часу обговорити всі питання. І я дуже вдячний нашим американським партнерам за дуже потужну підтримку, яка, в тому числі сьогодні була висловлена Україні. Ми обговорили всі сфери співпраці», - підкреслив Петро Порошенко під час брифінгу.

«Дуже важливо, що ми сьогодні домовились про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства», - повідомив Президент.

За його словами, в березні виповниться десять років з моменту заснування цієї Комісії. «Дуже давно не було засідань. І в березні місяці ця комісія відбудеться. Будуть сформовані декілька груп, де ми будемо обговорювати, в тому числі подальші реформи. Нам надзвичайно це потрібно», - сказав Глава держави.

Він зауважив, що в рамках роботи Комісії Україна, зокрема може запрошувати відповідних фахівців для надання нам експертної допомоги.

«Дуже ретельно ми обговорили питання економічної співпраці», - також повідомив Петро Порошенко та наголосив на різкому зростанні інвестицій американських компаній. Під час зустрічі також обговорювалось питання співпраці з компанією General Electric, яка планує поставити компанії «Укрзалізниця» тепловози, а також співпраця з іншими американськими інвесторами. Було констатовано, що американські інвестори помічають і схвалюють кардинальну зміну інвестиційного клімату в Україні і в тому числі результати у боротьбі з корупцією.