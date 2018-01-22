Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: Незалежна антикорупційна інфраструктура, включно з Антикорупційним судом, потрібна не для міжнародних партнерів, а для України

26 січня 2018 року - 20:29

Президент України позитивно оцінює результати переговорів у Давосі

26 січня 2018 року - 20:10

Україна та США домовились про спільну координацію дій  у безпекових питаннях – Президент

26 січня 2018 року - 19:50

Україна та США домовились відновити роботу Комісії стратегічного партнерства – зустріч Президента України з Держсекретарем США

26 січня 2018 року - 19:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31

Перейти до всіх галерей

Україна та США домовились відновити роботу Комісії стратегічного партнерства – зустріч Президента України з Держсекретарем США

26 січня 2018 року - 19:47

Україна та США домовились відновити роботу Комісії стратегічного партнерства – зустріч Президента України з Держсекретарем США

Президент Петро Порошенко в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Глава держави зауважив, що його зустріч з Держсекретарем США тривала годину і співрозмовники мали можливість ретельно обговорити всі питання двостороннього і міжнародного співробітництва. «Годинна розмова – це не звичний формат для зустрічей у форматі Давосу, але ми навмисно так запланували, щоб було більше часу обговорити всі питання. І я дуже вдячний нашим американським партнерам за дуже потужну підтримку, яка, в тому числі сьогодні була висловлена Україні. Ми обговорили всі сфери співпраці», - підкреслив Петро Порошенко під час брифінгу.

«Дуже важливо, що ми сьогодні домовились про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства», - повідомив Президент.

За його словами, в березні виповниться десять років з моменту заснування цієї Комісії. «Дуже давно не було засідань. І в березні місяці ця комісія відбудеться. Будуть сформовані декілька груп, де ми будемо обговорювати, в тому числі подальші реформи. Нам надзвичайно це потрібно», - сказав Глава держави.

Він зауважив, що в рамках роботи Комісії Україна, зокрема може запрошувати відповідних фахівців для надання нам експертної допомоги.

«Дуже ретельно ми обговорили питання економічної співпраці», - також повідомив Петро Порошенко та наголосив на різкому зростанні інвестицій американських компаній. Під час зустрічі також обговорювалось питання співпраці з компанією General Electric, яка планує поставити компанії «Укрзалізниця» тепловози, а також співпраця з іншими американськими інвесторами. Було  констатовано, що американські інвестори помічають і схвалюють кардинальну зміну інвестиційного клімату в Україні і в тому числі результати у боротьбі з корупцією.

ф

Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

24 січня 2018 року - 17:31
Президент Петро Порошенко бере участь у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 24 січня 2017 року Під час дискусії в інтерактивній сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?», яка відбулась в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, 26 січня 2018 року
Версія для друку