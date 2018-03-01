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Україна в квітні прийматиме Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів

5 березня 2018 року - 12:05

Україна в квітні прийматиме Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів

Глава Адміністрації Президент України Ігор Райнін провів робочу зустріч в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зі спортивної боротьби серед кадетів. Змагання відбудуться  22-30 квітня 2018 року у Києві.

«У нас, в Україні є досвід проведення серйозних європейських спортивних змагань. Минулого року ми організували Чемпіонат Європи з боксу в Харкові і Чемпіонат Європи зі стрибків у воду в Києві. В цьому році ми організовуватимемо два фінальних матчі Ліги Чемпіонів УЄФА. І, безумовно, Чемпіонат Європи серед кадетів з усіх видів спортивної боротьби – греко-римська, вільна, змагання серед жінок – ми здатні організувати на високому міжнародному рівні»,  - зазначив Глава Адміністрації Президента.

Він наголосив, що цьому загальноєвропейському спортивному заходу приділяється багато уваги з боку Президента України, Міністерства молоді і спорту, Київської міської адміністрації, Асоціації спортивної боротьби України.

Член Виконавчого комітету Міжнародного Олімпійського комітету, представник МОК в Раді Фонду Всесвітнього антидопінгового агентства Ненад Лалович наголосив, що цей чемпіонат є одним з найважливіших в цьому році.

«Це дуже важливо для України, оскільки цей чемпіонат є кваліфікаційним на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в Аргентині в жовтні цього року», - зазначив він.

Глава Адміністрації Президента України зазначив, що під час підготовки до такого рівня змагань будуть створені умови, які гарантуватимуть безпеку та повагу до кожного спортсмена в повній відповідності до міжнародних правил та діючого законодавства України.

Сторони досягли домовленості, що національні федерації країн, які планують бути представленими на Чемпіонаті Європи з боротьби, мають вчасно подати заявку щодо участі своїх спортсменів. Окремо було наголошено, що спортсмени, які незаконно знаходилися на окупованих територіях України – у Криму, окремих районах Донецької та Луганської областей, до змагань допущені не будуть.

В зустрічі також взяли участь Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, Заступник Глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко,  Віце-президент «Об’єднаного світу боротьби» (UWW) Цено Ценов, Перший віце-президент Асоціації боротьби України Олександр Доровський.

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