Україна вдячна Канаді за підтримку у боротьбі проти російської агресії – зустріч Президента та Генерал-губернатора Канади

Президент Петро Порошенко відзначає важливість підтримки Канадою України у захисті суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Він зазначив, що радий вітати у Львові великого друга України, представника країни, яка є одним із найбільших наших партнерів, Генерал-губернатора Канади Жулі Пайєтт та канадську делегацію.

«Це свідчить про інтенсивний політичний діалог між нашими країнами», - сказав Президент під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі, відзначивши, що свій перший закордонний візит Жулі Пайєтт здійснила саме в Україну.

Він також нагадав, що особисто мав можливість декілька разів зустрітись із Прем’єр-міністром Канади у 2017 році, а міністр закордонних справ Канади відвідала Україну та взяла участь в урочистостях з нагоди 100-річчя української дипломаті. «Це є і підтвердженням особливого партнерства, яке мають Україна і Канада», - зауважив він.

«Дуже дякую Канаді за абсолютно тверду позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави з перших хвилин російської агресії. Для нас ця підтримка має дуже важливе і особливе значення. Я хотів подякувати канадцям, які не просто висловили цю підтримку, але й координують зусилля у міжнародних організаціях, запровадили санкції, підтримують нас в Організації Об’єднаних Націй», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави також відзначив дуже важливу роль Канади у Великій сімці, де цього року ця країна головує.

«Дуже важлива і підтримка України Канадою і на міжнародному рівні, в міжнародних організаціях», - зазначив він.

«Ми дякуємо за те, що Канада виступає співавтором всіх резолюцій, які Україна пропонує для чіткої фіксації агресії і програми звільнення від окупантів української землі», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також розповів, що пані Генерал-губернатор Канади з першим візитом на українській землі, однак зробила фото України з космосу, яке подарувала Главі Української держави (Жулі Пайєтт брала участь у двох космічних польотах до Міжнародної космічної станції 1999 року і 2009 року - ред.). «Мені надзвичайно приємно було побачити це фантастичне фото. Це не було, знаєте, технічне супутникове фото – це фото, яке зроблене з душею, особисто пані Генерал-губернатором, коли вона була в космосі. Це фото буде завжди біля мене, зараз воно буде в президентському офісі. Я дуже дякую за такий подарунок», - зазначив Петро Порошенко.

У свою чергу, Генерал-губернатор Канади українською мовою відзначила, що дуже рада бути в Україні та подякувала за теплий прийом у «красивому місті Львові». «Канада і Україна є і були друзями вже багато років. Ми дуже пишаємося тим, що стали першою західною державою, яка визнала незалежність України в 1991 році», - зазначила Жулі Пайєтт.

«Канада є на передовій серед міжнародної громади щодо надання допомоги Україні. Тому, що для нас найважливіше те, що ми маємо спільне – ми поділяємо повагу до демократії, прав людини і верховенства права. Саме за це ми виступаємо як люди і як народ, і саме тому ми співпрацюємо разом», - зазначила вона.

Генерал-губернатор зауважила, що її візит в Україну для того, щоб вкотре підкреслити канадську відданість та підтримку суверенності, безпеки та територіальної цілісності України. «Наша країна залишиться дуже близьким союзником, включаючи цей рік, протягом якого ми будемо головувати у Великій сімці. Ми продовжуватимемо співпрацювати з українцями, щоб досягти цієї мети і ми будемо надавати допомогу, щоб Україна могла проводити інституційні реформи і досягти економічного зростання», - зазначила вона.

Жулі Пайєтт також додала, що Канада буде надавати гуманітарну допомогу людям, які постраждали від агресії на Сході України.