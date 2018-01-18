Україна вдячна Канаді за рішення про продовження місії UNIFIER до 2019 року – Петро Порошенко

Україна вдячна Канаді за рішення про продовження Операції UNIFIER на наступний рік, що дозволить продовжити професійну підготовку українських військовослужбовців. Про це сказав Президент, Верховний Головнокомандуючий Збройних Сил України Петро Порошенко під час спільного відвідання з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт Яворівського полігону, що на Львівщині.

«Ми особливо цінуємо рішення Канади продовжити мандат військової місії UNIFIER до 2019 року. Це не лише символ, не лише знак підтримки, але й реальний вагомий внесок у професійну підготовку українських військових», - наголосив Петро Порошенко.

Він також зазначив, що наша держава і влада вдячна тим військовим Канади, які за час своєї роботи ділилися і продовжують ділитися досвідом з українськими військовими, адже тренування з канадськими інструкторами пройшли понад 5 тисяч військових ЗСУ, констатував Президент, зокрема підготовлено понад 160 снайперів, а 120 воїнів пройшли навчання з тактичної медицини.

«Завдяки практичній допомозі наших канадських партнерів ми продовжуємо розвивати і модернізувати потенціал Збройних Сил України. Військові інструктори з канадського королівського полку готуються розпочати новий етап підготовки ще одного бойового підрозділу ЗСУ. Впевнений у високих результатах цієї майбутньої роботи»,- наголосив Петро Порошенко і ще раз подякував за системний вишкіл наших воїнів.

«Пишаюся й тим, що наші військові також передають іноземним колегам досвід, набутий в умовах гібридної війни, яку Кремль розв'язав проти нашої держави», - додав Глава держави з сумом констатуючи, що «ціна цього досвіду надто висока – життя українських воїнів».

В свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт згадала про свою попередню професію - астронавт, коли «люди, які не знали один одного, разом співпрацюють і досягають великих успіхів». «Коли ми вилітаємо у космос, ми не знаємо людей, з якими ми будемо співпрацювати. Між нами є культурні відмінності, різний історичний, досвід, мовні відмінності, але спільна мета і єдина ціль нас єднає найкраще», - сказала Жулі Пайєтт, проводячи паралелі зі здійсненням тренувальної місії канадськими інтсукторами в Україні.

Говорячи про роботу місії UNIFIER в Україні, вона назвала цю операцію «найкращим прикладом розбудови захисних потужностей Збройних Сил України разом зі Збройними Силами Канади». Жулі Пайєтт відкреслила, що «ця співпраця буде ще більшою – Канада буде найбільшим контингентом, починаючи з 1 лютого цього року і ми будемо мати змогу тренувати ще більше українських військовослужбовців».