Україна вдячна Канаді за тверду підтримку нашого оборонного потенціалу – Президент

«Я дякую нашим канадським партнерам за тверду підтримку оборонного потенціалу нашої держави буквально з перших хвилин російської агресії», - сказав Президент під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади за підсумками зустрічі.

Петро Порошенко також повідомив, що під час сьогоднішніх переговорів з канадськими партнерами було погоджено і порядок денний, і ті напрямки, які будуть у пріоритетах канадської сторони на підтримку України.

Він зауважив, що разом з Генерал-губернатором сьогодні відвідає Яворівський полігон, де спільне тренування, навчання і підготовку проходять українські та канадські військові. «Це все зміцнює оборонний потенціал нашої держави, покращує взаємодію військових підрозділів і допомагає нам звільнити українську землю», - сказав Петро Порошенко.

«Дуже важливою є позиція і по співпраці у сфері безпеки і оборони. Я дякую Канаді за продовження військових тренувань в рамках Операції UNIFIER та перебування канадських військових для взаємного навчання на Яворівському полігоні», - підкреслив Президент.

Глава держави також висловив вдячність за включення України у список країн, до яких дозволено постачати оборонну зброю. «В координації з відповідним рішенням президента США Дональда Трампа це відкриває нам нові можливості для покращення оборонного потенціалу нашої армії», - сказав він.

Петро Порошенко також нагадав, що вчора на засіданні Ради національної безпеки і оборони було затверджено державне оборонне замовлення на 2018 рік, де і передбачено розширення оборонного співробітництва з Канадою і США.

У свою чергу, Генерал-губернатор Канади Жулі Пайєтт відзначила співпрацю у військовому секторі, в сфері безпеки та оборони, співпрацю канадської місії з ЗСУ і надання допомоги у тактичному навчанні. «Ми вдячні за цю співпрацю, бо вона надзвичайно важлива для обох сторін. Ми дуже багато навчаємось від вас і українських Збройних Сил», - зауважила Генерал-губернатор Канади.