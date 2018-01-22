Україна є щитом і мечем Європи – Президент закликав не послаблювати санкції проти Росії

Президент Петро Порошенко під час виступу на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції продемонстрував прапор Європейського Союзу з Авдіївки, поблизу Донецька, де рік тому російська агресія спровокувала гуманітарну катастрофу. «І мої солдати вивісили прапор ЄС як символ кордону ЄС на Сході нашої країни. Сподіваюсь, що в майбутньому це так і буде», - зауважив Президент.

Глава держави зазначив, що попри усі виклики, Донбас цілком може стати успішним прикладом мирного врегулювання насильницького конфлікту, і для цього потрібно небагато – лише щира імплементація Росією Мінських домовленостей. «Існує унікальне вікно можливостей, яке б допомогло виконати ці домовленості. Йдеться про розгортання миротворців ООН на Донбасі – про ініціативу, яку я запропонував ще у 2015 році. Зараз весь світ підтримує цю ідею. Москва має шанс виявити здатність до компромісу і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, включаючи неконтрольовану частину українсько-російського державного кордону», - наголосив Президент.

Глава держави зауважив, що у рамках Ради Безпеки ООН необхідно домовитися про наділення миротворців ООН на окупованому Донбасі повноцінним функціональним мандатом на основі усталених принципів ООН, який дозволив би їм виконати свої завдання та забезпечив мирне відновлення суверенітету України у відповідності до Мінських домовленостей.

«Росія прагне обмежити миротворців ООН контактною лінією та наділити їх лише функціями ескортування. Якщо все залишиться так як є, це означатиме, що Кремль не є по-справжньому зацікавленим у мирі, а лише прагне заморозити конфлікт під дистанційним управлінням. Це також означатиме, що ми повинні залишатися жорсткими щодо Росії», - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що багато скептиків сумніваються, що можна виграти боротьбу проти Росії - ядерної держави та постійного члена Ради Безпеки ООН і ці зусилля можуть стати безглуздими та марними. Глава держави перефразував відомого британського державного діяча Бенджаміна Дізраелі: «Ми не будемо перемагати Росію, ми перевершимо її». За словами Глави держави, це означає, що необхідно бути непоступливими щодо своїх цінностей.

«Сьогодні єдиний сигнал для Москви: ціна буде постійно зростати, поки російські війська не покинуть Донбас і Крим. Ми, політики, повинні бути непоступливими, незважаючи на тиск лобістів. Власне відповідальністю політиків є збалансовувати економічну доцільність моральними цінностями. І, у разі потреби, застосовувати жорсткi обмежувальнi заходи – щоб притягнути до відповідальності тих, хто перетнув межу», - наголосив Глава держави.

Президент додав: «Санкції працюють. Якщо хтось досі вважає, що санкції неефективні, тоді ми маємо посилити їх – запровадити нові санкції та закрити існуючі лазівки».

Глава держави також наголосив, що необхідно позбутися ілюзій - умиротворення агресора породжує подальшу агресію. «Скомпрометовані цінності та принципи швидко трансформуються у ще більшу агресію. Як би це дивно не лунало для когось, але сьогодні Україна - це головне поле битви за європейський порядок та архітектуру безпеки. Власне, Україна є щитом і мечем Європи», - підкреслив Президент.

Глава держави закликав не змарнувати шанс побудувати більш справедливий порядок у Європі, підтримуючи Україну: «Захищаючи Україну, ви захищаєте суверенітет, територіальну цілісність та незалежність ваших країн».

Президент також закликав захищати правду як всередині країн, так і на міжнародному рівні. «Необхідно обмежити російську пропаганду та фейкові новини шляхом вдосконалення національного законодавства та тіснішої координації між нами», - наголосив він.