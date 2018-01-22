Україна залишається відданою мирному вирішенню проблеми звільнення окупованих територій – Президент

Підписуючи Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Президент Петро Порошенко чітко наголосив: «Україна залишається відданою мирному вирішенню проблеми звільнення окупованих територій».

Глава держави зазначив, що підтвердженням цьому є його тверда позиція, а також позиція Міністерства закордонних справ, Парламенту, народних депутатів, відповідних міністерств і відомств у рішучому відстоюванні цього питання. «Боротьба за розгортання класичної миротворчої місії відповідно до рішення Ради безпеки ООН, яка б дозволила забезпечити безпековий компонент відновлення суверенітету над окупованим територіями України», - зазначив він та наголосив, що це рішення підтримується понад 75% українців.

Президент також поінформував членів Воєнного кабінету про результати своїх переговорів в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції з Міністром оборони США, зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії, Головою Європейської Комісії та перспективи отримання Україною оборонної зброї. При цьому Петро Порошенко зазначив, що «є певні позитивні результати щодо модернізації Збройних Сил України».

Крім того, Глава держави повідомив, що за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони цього тижня буде передано до Верховної Ради законопроект «Про Національну безпеку».

«Це теж рамковий Закон, який на продовження прийняття Стратегічного оборонного бюлетеня є свідченням наших рішучих і глибинних реформ в секторі оброни і безпеки, гармонізації нашої співпраці з країнами НАТО і самим Північноатлантичним Альянсом», - підкреслив Петро Порошенко.

Члени Воєнного кабінету також заслухали доповідь Міністра оборони України щодо його візиту до США.