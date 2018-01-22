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Україна зробила усе для активізації співпраці з НАТО - Президент 

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Україна зробила усе для активізації співпраці з НАТО - Президент 

Президент Петро Порошенко, відповідаючи на питання журналістів щодо результатів участі в Мюнхенській конференції з безпеки,  повідомив деякі деталі зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

«Напевно Президенту не можна так говорити, але я в захопленні від секретаря Меттіса. У нас був дуже добрий візит Міністра оборони України Степана Полторака. У нас були конкретні терміни розвитку співробітницвта, в тому числі і у військово-технічній сфері, в постачанні, далеко не тільки і не стільки того виду озброєння, яке постійно обговорюється. Але, на жаль, розкрити цю інформацію я не можу», - сказав Президент.

При цьому, він висловив слова вдячності за розширення масштабів і напрямків співпраці зі США у військовій та військово-технічній сфері. «Я впевнений, що це сьогодні працює дуже і дуже ефективно», - підкреслив Петро Порошенко. 

«Ми проговорили, і я отримав повну підтримку законопроекту про національну безпеку, законопроекту по реформам, який є у складі нашого плану щодо НАТО», - повідомив Президент та додав, що були проговорені конкретні кроки та досягнуто домовленостей щодо подальшої активізації співпраці з Північноатлантичним Альянсом.

«Україна сьогодні зробила усе, щоб відновити співпрацю. І це треба робити негайно», - підсумував Президент Порошенко.

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