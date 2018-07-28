Українська Церква та її провідники мають право на своє місце серед Церков – представник Вселенського Патріарха Варфоломія

Представник Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл у виступі на урочистостях з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України наголосив, що Вселенський Патріархат «не полишить чад своїх українських необороненими і на призволяще кинутими».

«Вселенський Патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, які повторюються вже понад чверть століття», - наголосив митрополит Еммануїл. «Чада Української Церкви та її провідники мають право на своє місце серед Церков», - додав він.

«Материнська Церква вже винесла ухвалу 20 квітня цього року. А саме – розпочати процедуру для досягнення остаточної мети – надання автокефалії Українській Православній Церкві», - сказав Представник Вселенського Патріарха Варфоломія. Він додав, що це стало можливим після звернення української влади, Президента України, «що є наступником політичної структури Київської Русі».

«Ми впевнені в тому, що Вселенський Патріархат на вашому боці. Ви не будете сиротами, тому що Матір-Церква знайде вихід для того, щоб долучитися до вашого поступу, вашого успіху, вашого зростання у вірі Христовій», - сказав митрополит Еммануїл.

«Ми висловлюємо надію, що Господь наш справдить і задовольнить усі ваші потреби. Хай буде з вами Боже благословення Господа нашого Ісуса Христа», - сказав митрополит Гальський Еммануїл та передав благословення українському народові від Вселенського Патріарха.

Митрополит Еммануїл наголосив на тому, що Вселенський Патріархат «не дасть тим, хто ненавидить правду провадити свої витівки тут в Україні».