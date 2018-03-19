Українські рятувальники отримають нові гелікоптери - Президент на зустрічі з підрозділами ДСНС

«Буде підписано Меморандум про наміри щодо закупівлі гелікоптерів. Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених та зможуть надавати допомогу», - зазначив Петро Порошенко.
За словами Президента, вже цього року перші чотири гелікоптери, зокрема медичний для евакуації поранених та рятувальний, надійдуть на озброєння до Служби з надзвичайних ситуацій.
Петро Порошенко запевнив, що держава й надалі буде рішуче підтримувати рятувальників та територіальні громади, працюючи задля позитивних та результативних змін.