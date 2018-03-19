Українські рятувальники отримають нові гелікоптери - Президент на зустрічі з підрозділами ДСНС

Президент Петро Порошенко повідомив про переговори та досягнуті домовленості з французькою стороною щодо передачі рятувальних гелікоптерів для потреб українських рятувальників. Про це він сказав під час робочої поїздки до Рівненської області, де передав нову техніку підрозділу ГУ ДСНС.

«Буде підписано Меморандум про наміри щодо закупівлі гелікоптерів. Це ще один важливий крок щодо забезпечення рятувальників, коли вони швидко зможуть дістатися до поранених та зможуть надавати допомогу», - зазначив Петро Порошенко.

За словами Президента, вже цього року перші чотири гелікоптери, зокрема медичний для евакуації поранених та рятувальний, надійдуть на озброєння до Служби з надзвичайних ситуацій.

Петро Порошенко запевнив, що держава й надалі буде рішуче підтримувати рятувальників та територіальні громади, працюючи задля позитивних та результативних змін.