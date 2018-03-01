 «Український інститут» у Відні забезпечить культурну присутність України в Євросоюзі – Президент

У Відні буде відкрито один із перших «Українських інститутів». Це стало можливим завдяки підписанню Угоди про співробітництво між Австрією і Україною в освітній і культурній сфері, яке відбулося сьогодні у Києві. Про сказав Президент Петро Порошенко під час спілкування з представниками ЗМІ по завершенні переговорів із Федеральним Президентом Австрійської Республіки Александером Ван дер Белленом.

«Цією Угодою відкриваються нові можливості для співпраці між нашими вищими навчальними закладами і установами. Зокрема, угода передбачає відкриття у Відні одного із перших філіалів «Українського інституту», - сказав Глава Української держави. Він подякував Президенту Австрії за його активні зусилля, докладені до можливості підписання документу.

Петро Порошенко повідомив, що за його дорученням Міністерство закордонних справ України розробило абсолютно нову концепцію «Українського інституту».

«Мені приємно констатувати, що один з перших «Українських інститутів», пані посол це може підтвердити, відкривається саме у Відні. І ці інститути будуть забезпечувати культурну присутність України в Європейському Союзі і в Австрії, зокрема», - сказав він.

Глава держави також підкреслив, що українських митців дуже добре знають і добре цінують в Австрії. «На мою думку, це один із найбільш ефективних містків, які ми можемо будувати для повернення України і українців в щиру і гостинну європейську родину», - резюмував він.

В свою чергу, Федеральний Президент Австрійської Республіки Александер Ван дер Беллен наголосив, що розвиток двосторонніх відносин спостерігається також в культурному співробітництві та науці. За його словами, в галузі культури багато австрійських ініціатив вже активні в Україні, зокрема австрійський форум у Києві, діють австрійські бібліотеки та наукове бюро у Львові.

«Ми спрямовуємо також свій потенціал на розширення наших культурних відносин. Водночас, ми підписали не лише нашу угоду про культурний обмін і освіту, але присутні у моїй делегації також люди, які зацікавленні у обміні з українськими університетами, зокрема в галузі інформатики та інших наук», - зауважив Александер Ван дер Беллен.