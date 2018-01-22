Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба здійснив робочу поїздку до Мелітополя

5 лютого Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба з робочою поїздкою відвідав Мелітополь. Під час наради з керівництвом області обговорювалось питання забезпечення прав та інтересів дітей регіону. Зокрема, розвиток соціальних послуг та удосконалення діяльності органів і служб у справах дітей, реформа закладів інституційного догляду та виховання дітей (деінституціалізація), а також забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Микола Кулеба разом з представниками місцевої влади урочисто вручили ключі від квартир 12 мелітопольцам – колишнім випускникам інтернатів та вихованцям ДБСТ.

Уповноважений підкреслив, що житло дозволить дітям мати гарний старт на початку дорослого життя та досягти успіхів.

Участь в урочистому врученні ключів від квартир взяв Мелітопольський міський голова Сергій Мінько, голова Запорізької обласної державної адміністрації Константин Бриль, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак, заступник голови Запорізької облдержадміністрації Едуард Гугін, начальник служби у справах дітей Запорізької ОДА Антоніна Матвеєва, член виконавчого комітету Мелітопольськох міської ради Геннадій Шанін, депутати облради.

Нині Мелітополь є лідером серед міст Запорізькій області із забезпечення дітей-сиріт житлом. За ініціативою Президента України в 2017 році на придбання житла для сиріт області було виділено 16 млн грн. За виділені кошти місто придбало вже згадані 12 квартир, а також 2 дев'ятикімнатні квартири для розміщення дитячих будинків сімейного типу.

Забезпечувати житлом випускників інтернатних закладів міська влада Мелітополя почала з 2016-го року. Тоді була придбана перша квартира під соціальне житло для дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наразі забезпечення житлом потребують ще близько 100 мелітопольців цієї категорії. Представники міської влади та Микола Кулеба висловили сподівання, що цього року ця черга значно зменшиться.

Микола Кулеба також відвідав Дашу Яковлеву, яка отримала 70% опіків всього тіла внаслідок трагедії, що сталась 17 липня, коли дівчинка гралась сірниками, що спричинило загоряння її одягу.

Першу допомогу дитині надавали мелітопольські медики. Потім за життя маленької пацієнтки боролися обласні лікарі.

Почувши історію маленької Даші, лікар Геннадій Фузайлов, який багато років живе і працює в Бостоні, погодився лікувати її безкоштовно. Оплатити потрібно було лише 70 тис. доларів за транспортування дитини до Америки. У рекордні строки — менше, ніж за тиждень, представники влади, політики, меценати та благодійники зібрали необхідні кошти.

Після 5 місяців лікування у Бостоні, Даша повернулась додому. Хоча дівчинці зробили всі необхідні операції і фактично повернули до життя, на неї чекає ще багаторічна реабілітація.

Микола Кулеба також відвідував дівчинку в Бостоні, коли її стан був ще поганим. Зараз дитина почувається набагато краще. Через півроку запланована консультація Даші з фахівцями, оскільки їй необхідно буде зробити ще низку операцій.

Микола Кулебеа ще раз подякував усім людям, які збирали кошти на транспортування дівчинки до Бостону, та спеціалістам, які зробили все необхідне для її лікування.