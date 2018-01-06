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Уповноважений Президента України з прав дитини провів нараду з питань забезпечення житлом дітей-сиріт

17 січня 2018 року - 11:25

Уповноважений Президента України з прав дитини провів нараду з питань забезпечення житлом дітей-сиріт

З метою забезпечення ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із заступником Міністра соціальної політики Олександрою Чуркіною провели  нараду з представниками регіонів, на якій обговорили алгоритм забезпечення житлом дітей-сиріт у 2018 році та перспективи вирішення цієї проблеми у продовж наступних 5 років.

«Основна причина проблем із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому, що це питання ніколи  не вирішувалась системно. Таких дітей житлом мають забезпечувати місцеві органи влади, але, як правило, у місцевих бюджетах кошти на це не передбачають. Правда в окремих регіонах є обласні програми забезпечення житлом дітей-сиріт, проте  вони лише частково вирішують дану проблему. За останні 20 років  у черзі накопичилось понад 26 тис. випускників інтернатів. У нас є навіть 35-річні сироти, які стоять у черзі на отримання житла. Для того, аби усіх їх забезпечити житлом необхідно більше 8 мільярдів гривень. Для одного року це непідйомна сума», - наголосив Микола Кулеба.

«У державному бюджеті на 2018 рік на ці потреби виділено 500 млн. грн. Це вже другий рік поспіль держава виділяє цільову субвенцію для придбання житла для дітей-сиріт. У минулому році за кошти державного бюджету було придбано 481 соціальне житло (квартира/будинок), де проживатиме 576 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018 році ми будемо купувати і передавати житло для осіб з числа дітей-сиріт у власність» - зазначила Олександра Чуркіна.

Учасники наради  підвели підсумки використання субвенції у 2017 році та визначили напрямки використання цільової субвенції на 2018 рік. Вирішено у цьому році продовжити роботу щодо придбання житла для дитячих будинків сімейного типу (у 2017 році придбано 58 будинків для ДБСТ, де проживатиме 341 дитина-сирота), обговорено критерії відбору такого житла, визначено оптимальні механізми розподілу та використання коштів.

Також Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба, ознайомив присутніх з основними положеннями Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа» та наголосив на необхідності розроблення механізму відшкодування вартості житла даній категорії осіб і виділення відповідних коштів на ці потреби.

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