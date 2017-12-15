Уповноважений Президента України з прав дитини відвідав Національний форум юних миротворців «Діти України за мир та безпеку»

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба взяв участь у закритті Національного форуму юних миротворців «Діти України за мир та безпеку», який проходив у Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Протягом трьох днів роботи форуму діти взяли участь у тренінгах, майстер-класах, уроках Миру, миротворчому квесті та започаткували флешмоб #ДітиМирБезпека.

Сьогодні українські пластуни привезли Вифлеємський Вогонь Миру до МДЦ «Артек», аби вихованці з різних куточків країни повезли його у свої регіони.

Діти також написали звернення до Ради Безпеки ООН щодо прийняття резолюції «Діти. Мир. Безпека».

«Ми, діти України, яка сьогодні потерпає від збройного конфлікту і окупації частини території, звертаємось до представників ООН з проханням звернути увагу на становище дітей в нашій країні та усьому світі і прийняти спеціальний документ для захисту дітей від насильства та попередження будь-яких його форм, забезпечення нашої участі у миротворчих процесах», - йдеться у зверненні.

«Ми хочемо, щоб голос дітей був почутим і у кожній країні, де порушуються права дитини, і на всій планеті нарешті настав мир. Тому ми звертаємось до Генерального Секретаря ООН з проханням створити і прийняти спеціальну резолюцію «Діти. Мир. Безпека», яка гарантуватиме наше право на мир та дозволить його реалізувати у будь-якому місці планети», - зазначено у документі.

Це звернення підписали 700 дітей і найближчим часом його передадуть до Ради Безпеки ООН.

«Дуже важливо, аби діти змогли зберегти у серці цей вогонь і прагнення до миру. Любов дітей до країни, добро і прагнення до змін, залежать від того, на скільки ми, дорослі, готові вкладати в дітей і розвивати їх» - наголосив Микола Кулеба.

Уповноважений також подякував МДЦ «Артек» за високу організацію навчання і дозвілля дітей та турботу, з якою вони ставляться до кожного вихованця, а також Київській Школі Рівних Можливостей за організацію форуму юних миротворців.