Уповноважений Президента України з прав дитини взяв участь у відкритті конференції «Дитинство без насильства»

За ініціативи Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства» провідні американські експерти у питаннях виявлення та реагування на випадки насильства над дітьми проводять навчання для українських лікарів. Більше 100 медиків зі всієї країни проходитимуть тренінги в рамках проекту «Дитинство без насильства», який об’єднав лікарів, представників профільних міністерств, міжнародних та громадських організацій.

За підсумками навчального курсу 23 лікаря, які пройдуть поглиблене навчання від американських експертів та будуть відібрані за конкурсом, у подальшому стануть національними тренерами та експертами з теми виявлення насильства над дітьми.

Тренінги для українських медиків проводять, зокрема професор педіатрії Школи медицини Нью-Йоркського університету, голова комітету захисту дітей лікарень штату Нью-Йорк Вінсент Палуччі, професор педіатрії Пенсильванської державної медичної школи, начальник відділу педіатрії з дитячих адикцій у Пенсильванській державній дитячій лікарні, член Ради директорів Альянсу підтримки сім'ї Пенсільванії Лорі Фрезієр.

«Досить часто система протидії жорсткому поводженню з дітьми не здатна адекватно реагувати на випадки насильства щодо дітей через недостатній рівень підготовки фахівців, які залучені до цього процесу. Кожен працівник служб у справах дітей та соціальних служб, правоохоронних органів, закладів освіти та охорони здоров’я має бути навченим, як помітити найменші ознаки того, що з дитиною жорстоко поводяться та чітко знати, що роботи далі аби звільнити дитину від страждань», - відзначив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, вітаючи учасників конференції.

Уповноважений Президента наголосив: «Ми вирішили розпочати підготовку саме з медичних працівників, адже лікар навіть під час звичайного огляду може побачити ознаки насильства непомітні для фахівців з інших сфер, наприклад вчителів».

За його словами, це лише перший етап кваліфікованого навчання спеціалістів, які залучені до системи протидії жорстокому поводженню з дітьми. В подальшому, навчання пройдуть і фахівці служб у справах дітей та соціальних служб, правоохоронних органів, закладів освіти та охорони здоров’я.

Уповноважений також наголосив, що відповідальністю держави є побудова системи захисту дітей від насильства, в центрі якої буде перш за все дитина, а не протоколи та процедури. Адже, насильство над дитиною залишає відбиток на її фізичному та психічному здоров’ї на все життя, спричиняє економічні збитки для країни та знижує потенціал розвитку всієї нації.

В свою чергу, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун підкреслила, що протидія насильству над дітьми важлива як для сьогодення, так і для майбутнього нації. Уляна Супрун поділилась досвідом свого навчання в США, де майбутніх лікарів вчать розпізнати ознаки насильства, наприклад як за рентгенівським знімком відрізнити травму внаслідок нещасного випадку від навмисно нанесеної травми. «Зараз час українським медикам навчатися виявляти випадки насильства над дітьми та підлітками та правильно реагувати, передаючи інформацію до поліції та служб у справах дітей», - зазначила вона.

Заступник міністра соціальної політики Україні Олександра Чуркіна повідомила, що зараз Мінсоцполітики працює над розробкою стандарта безпеки дитини. «Лікар може першим побачити ознаки насильства над дитиною та відреагувати. Але зараз, на жаль, навіть побачивши ознаки насилля над дитиною, лікар не завжди звертається до інших служб», - констатувала вона.

Згідно з дослідженнями Ради Європи 21% українських дітей зазнають різних форм сексуального насильства, кожна третя дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга – психологічного.